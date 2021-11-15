Россия утверждала, чтоБритания Он отвечает за миграционный кризис на польской границе после министра иностранных дел. Les Truss назвал начальника Президент России Владимир Путин внедриться.
В Кремль Он сказал, что Великобритания несет «историческую ответственность» за тяжелое положение иракцев. беженцы которые собирались на границе и пытались перейти в Европа.
написать в Телеграфное воскресеньеГ-жа Трасс обвинила Лукашенко из Беларуси в использовании «отчаявшихся мигрантов в качестве пешек» в «тщательно спланированном кризисе». Европейский Союз утверждал, что Лукашенко намеренно выталкивает мигрантов через границу в ответ на экономические санкции, введенные против его режима.
В ответ на сообщение Трасса в воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова отрицала, что Путин несет какую-либо ответственность за кризис, несмотря на его неизменную поддержку Беларуси.
«Британское вторжение в Ирак было тщательно продумано», — сказала г-жа Захарова.
Великобритания несет явную историческую ответственность за все, что произошло в регионе после убийства иракцев, разрушения иракского государства, бесконечного потока беженцев, появления ИГИЛ и гуманитарных катастроф в этой части мира.
«Пока Лондон не привлечен к ответственности за свои преступления, его представители не имеют права показывать пальцем на кого-либо».
Россия — главный союзник Беларуси, которую Евросоюз обвинил в «гибридной атаке», прилетев к ней. тысячи иммигрантов, в основном с Ближнего Востока, и побудили их попытаться нелегально проникнуть в Польшу.
Позже в воскресенье Путин повторил комментарии Захаровой в интервью российскому государственному телевидению.
«Не забывайте, откуда пришел мигрантский кризис», — сказал он. «Это Беларусь привела к этим проблемам или как? Нет, это причины, созданные странами Запада, в том числе и европейскими».
В другом месте Путин обвинил польские силы на границе с Беларусью в избиении мигрантов, стрельбе над их головами и включении ночью сирен поблизости.
«Это не согласуется с гуманитарными идеями, которые должны лежать в основе всей политики наших западных соседей», — добавил он.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки призвал НАТО вмешаться.
«Недостаточно публично выразить нашу озабоченность — теперь нам нужны конкретные шаги и приверженность всей коалиции», — сказал он государственному польскому информационному агентству.
По мере распространения кризиса официальные лица ЕС забили тревогу по поводу передвижения российских войск возле украинской границы и возможного нападения. Москва пожаловалась на усиление активности НАТО в регионе.
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