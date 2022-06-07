Россия заявляет, что два украинских порта готовы отправлять зерно, но должны разминировать Киев

Россия оккупировала большую часть побережья Украины

Москва говорит о санкциях, Киев обвиняет в нехватке зерна

Украина обвинила Россию в краже зерна

Кремль считает, что суда-зерновозы должны быть проверены на вооружение

ЛОНДОН, 7 июня (Рейтер) — Россия заявила во вторник, что готова возобновить экспорт зерна в два крупных украинских порта в Азовском море, захваченных российскими войсками, но заявила, что Кремль должен и дальше устранять экспортные подходы к своим портам. Состоится.

Россия оккупировала большую часть побережья Украины во время почти 15-недельной войны, а ее военные корабли контролировали Черное и Азовское моря, блокируя украинский экспорт сельскохозяйственной продукции и повышая цены на зерно.

Украина и Запад обвиняют Москву в вооружении продовольственными запасами. Россия винит в сложившейся ситуации международные санкции против украинских шахт и собственную экономику.

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Порты Бердянска и Мариуполя, бывшего города, разрушенного после трехмесячной осады Россией, возобновили работу, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

«Работы по разминированию Мариупольского порта завершены. Он работает в штатном режиме и принял первые грузовые суда», — сказал Шойку в телекомментарии.

Азовское море более мелкое, чем Черное, и его порты доступны только для небольших судов. Одесса, главный порт Украины, запрещена.

В Украине на экспорт ждут более 20 млн тонн зерна, а осенью эта цифра может возрасти до 75 млн, заявил президент Украины Владимир Желенский.

Грузовое судно RM 3 было загружено стальными рулонами в Мариупольском порту 30 мая 2022 года во время украинско-российского конфликта в южноукраинском городе Мариуполь. REUTERS/Александр Ермоченко

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что Украине все еще необходимо разминировать свои берега для экспорта зерна.

«Как только это будет проверено нашими военными, это позволит им заходить в порты, загружать зерно и выходить в международные воды с нашей помощью, чтобы убедиться, что у них нет оружия», — сказал он.

Украина обвиняет Россию в краже ключевого зерна — госсекретарь США Энтони Блинген назвал это «заслуживающим доверия» — в то время как Москва говорит, что западные санкции виноваты в глобальном продовольственном кризисе. читать далее

Организация Объединенных Наций работает с Киевом и Москвой над планами возобновления экспорта зерна из украинских портов и может предоставить военно-морскую поддержку Турции для обеспечения безопасного маршрута из Черного моря. читать далее

Министр иностранных дел России Сергей Лавров должен посетить Турцию в среду.

Шойку сказал, что российские силы восстановили железнодорожное сообщение на юге и востоке Украины и начали доставлять грузы на 1200 км вновь открытых путей в Мариуполь, Бердянск и Керсон.

Создание так называемого «сухопутного перехода» между Россией и Крымским полуостровом, аннексированным Москвой в 2014 году, было ключевой частью стратегии России с самого начала ее наступления.

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Об этом сообщает Рейтер.

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