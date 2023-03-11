Москва

Министерство иностранных дел России заявило в субботу, что Европейский союз использует «предательскую игру», чтобы обеспечить свое глобальное экономическое господство.

В заявлении на своем веб-сайте министерство назвало решение Европарламента «мифом», утверждая, что фермеры из других регионов, таких как Россия и Южная Америка, имеют доступ к гораздо более дешевым удобрениям, что подрывает конкурентоспособность фермеров ЕС.

Министерство заявило, основываясь на утверждении, что ЕС продвигает «глобальную стратегию, направленную на снижение доминирующей роли Российской Федерации на мировом рынке удобрений и продуктов питания».

Она добавила, что Евросоюз рассматривает любую коммерческую деятельность, не приносящую пользу самому Евросоюзу, как «злоупотребление доминирующим положением».

В министерстве подчеркнули, что решение Европарламента является «еще одним подтверждением» того, что санкции ЕС преднамеренно нацелены на российский экспорт удобрений и продуктов питания, чтобы вывести страну с мирового аграрного рынка.

Она добавила, что с целью навредить России европейские законодатели игнорируют риски, связанные с глобальной продовольственной безопасностью.

«Следуя этой логике, любая страна, опережающая ЕС по некоторым экономическим показателям, может быть признана злоупотребляющей своим геостратегическим положением. Кто следующий?» Министерство заявило.

«Очевидным примером абсурда является стремление Евросоюза распространить свои протекционистские инструменты, в том числе механизм контроля лимитов выбросов углерода, на импортные удобрения», — добавили в министерстве.

В министерстве сообщили, что Евросоюз обещает третьим странам, пострадавшим от антироссийских санкций, оказать финансовую поддержку со стороны Евросоюза.

Министерство назвало эту практику «приманкой», направленной на расширение прозападного альянса, и инструментом для продвижения внешнеполитических интересов ЕС и европейских компаний.

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