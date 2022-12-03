Россия заявляет, что Запад должен признать ее контроль над потерянной территорией, прежде чем начинать какие-либо мирные переговоры с Украиной.

Кремль хочет, чтобы Запад признал незаконно аннексированные украинские земли для переговоров.

Россия не полностью контролирует эти районы и уступает позиции украинским силам.

Байден заявил, что проведет переговоры с Путиным, если российский лидер выразит желание прекратить войну.

Кремль заявил в пятницу, что мирные переговоры с Западом возможны только в том случае, если они признают власть Москвы над незаконно аннексированными украинскими землями, даже несмотря на то, что украинские военные изгоняют российские войска с этих территорий.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что отказ правительства США признать «новые территории» частью России «значительно усложняет поиск точек соприкосновения для дискуссий». Об этом сообщило агентство Рейтер.

В сентябре президент России Владимир Путин объявил о незаконной аннексии четырех областей Украины, хотя в то время российские войска не контролировали эти территории полностью. Русская армия продолжала терять позиции в тех районах, на которые она сейчас претендует.

российские силы уйти из Херсона, Первый крупный город, захваченный Россией после начала вторжения в конце февраля прошлого месяца. Херсон является столицей области на юге Украины, известной как Херсонская область, и входит в число четырех областей, незаконно аннексированных Путиным. Украина восстановила контроль Больше половины С земель, оккупированных Россией после нашествия.

Президент Украины Владимир Зеленский ясно дал понять, что не согласится ни на какое мирное соглашение, в результате которого Киев уступит территорию России. Зеленский назвал восстановление территориальной целостности Украины условием начала переговоров с Россией.

Комментарии Пескова в пятницу прозвучали через день после того, как президент Джо Байден заявил, что готов поговорить с Путиным напрямую. Но только при определенных условиях. Байден сказал, что Путину нужно будет выразить свое желание прекратить войну в Украине для переговоров, и что он не будет вести переговоры, не посоветовавшись с союзниками по НАТО. Президент также сказал, что единственный способ положить конец войне на Украине для Путина — вызвать свои войска.

История продолжается

Отвечая на замечания Байдена, Песков сказал: «Он сказал, что переговоры будут возможны только после того, как Путин покинет Украину».

«Но при этом — очень важно представить это в совокупности — президент Путин был и остается открытым для контактов и переговоров. И, конечно же, лучший способ достижения наших интересов — мирными дипломатическими средствами», — добавил Песков. .

Война на Украине пошла плохо для России, которая пострадала от удушающих экономических санкций США и их союзников. По оценкам, с начала вторжения Россия потеряла около 100 000 человек.

Москва была осуждена во всем мире за неспровоцированную войну и столкнулась с многочисленными обвинениями в военных преступлениях на Украине. В четверг Байден сказал, что его «тошнит» от того, что Путин обстрелял Украину, критикуя Россию за неоднократные бомбардировки гражданских районов Украины. Президент также стал участвовать в том, как его российский коллега вел войну.

«Мысль о том, что Путин однажды победит Украину, непостижима», — сказал Байден. «Он все просчитал».

Просочившийся в ноябре опрос Кремля показал это. 55% русские Она хочет увидеть переговоры о прекращении войны в Украине, где только четверть россиян поддерживают продолжение конфликта.

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