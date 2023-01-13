Россия заявляет, что захватила «Солидар», Украина отрицает, что захватила его

КИЕВ, Украина (AP) – В пятницу Россия заявила, что ее войска захватили город, где добывают соль, за который идут ожесточенные бои, что стало редкой победой Кремля после череды неудач. в войне на Украине. Украинские власти заявили, что борьба за «Солидар» продолжается.

Москва изображала бои за город и соседний Бахмут как ключ к захвату всего восточного региона Донбасса. — а также как средство разгрома лучших украинских сил и недопущения их контратак в других местах. Но это обоюдно, и Украина заявила, что яростная оборона своих восточных опорных пунктов помогла сдержать российские силы.

После вторжения в Украину 24 февраля Москва поставила перед собой задачу установить полный контроль над Донбассом — регионом, состоящим из Донецкой и Луганской областей, где она с 2014 года поддерживает сепаратистский мятеж. Россия захватила большую часть Луганска, но около половины Донецка остается под контролем Украины. .

Часто поступают противоречивые сообщения о том, кто контролирует «Солидар», поскольку кровавая битва бушует уже несколько месяцев. Ассошиэйтед Пресс не смогло независимо подтвердить заявление ни одной из сторон.

«Освобождение города Солидар было завершено вечером 12 января», — сказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, добавив, что разработка имеет «важное значение для продолжения наступательных операций в Донецке». Область.»

Конашенков сказал, что взятие города позволит российским войскам «отрезать пути снабжения украинских войск» в Бахмуте, а затем «замкнуть и окружить там украинские части».

Но Сергей Череватый, представитель украинских военных на востоке, опроверг заявление Минобороны России, сообщив Associated Press, что «украинские подразделения все еще есть в «Солидаре».

Между тем вашингтонский аналитический центр Институт изучения войны отметил, что падение «Солидара» не будет представлять собой «значительного в оперативном отношении события и вряд ли предвещает неминуемое окружение Бахмута Россией».

Институт заявил, что действия российских СМИ «переоценили значение Солидара», небольшого поселения, утверждая, что долгая и трудная битва способствовала истощению российских сил.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в четверг также преуменьшил потенциальные успехи России в регионе.

«Даже если и Бахмут, и «Солидар» перейдут к русским… это не окажет стратегического влияния на саму войну», — сказал Кирби. «И это, безусловно, не остановит и не замедлит усилия украинцев по возвращению своей земли».

Всего за несколько часов до заявления России Украина сообщила о тяжелых ночных боях, но не признала потерю города.

Утром в пятницу заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила в сообщении в Telegram, что Москва «отправила почти все свои основные силы» для обеспечения победы на востоке.

Это сложный этап войны, но мы победим. Мальяр добавил: «Нет никаких сомнений.

Бывший украинский офицер рассказал AP, что в битве при Солидаре русские впервые отправили солдат, многие из которых были из российской частной военной группы Вагнера, которые понесли тяжелые потери, но измотали украинских защитников. Украинский офицер, настоявший на анонимности из соображений безопасности, сказал, что затем русские отправили еще одну волну хорошо обученных солдат, десантников или спецназа.

Конашенков заявил, что штурм Солидара стал возможен благодаря массированным авиационным и артиллерийским ударам и маневрам ВДВ по окружению города. Он не упоминает группу Вагнера, которая ранее взяла на себя ответственность за поглощение «Солидара». были признаки стресса Между военными и группой Вагнера во главе с миллионером Евгением Пригожиным.

В пятницу Пригожин гневно обвинил министерство обороны в «постоянных попытках украсть победу Вагнера».

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