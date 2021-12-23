Россия заявляет, что надеется начать переговоры с США и НАТО в январе.

«Мы хотим сделать это в январе, в том числе задействовать переговорную площадку для обсуждения проекта соглашения между Россией и странами НАТО (о гарантиях безопасности)», — сказал Лавров в интервью Russia Today, сообщает РИА Новости.
Выступая во вторник, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, хотя альянс готов к «конструктивному диалогу» с Россией, он будет продолжать поддерживать Украину «как политически, так и практически».
Между тем помощник госсекретаря США по европейским и евразийским делам Карен Донфрид, главный дипломат администрации Байдена в Европе, заявила, что США и Европа готовы действовать немедленно, если Россия усилит агрессию против Украины в ближайшие дни.
Донфред не стал вдаваться в подробности обсуждаемых вариантов, но сказал, что вариантов санкций не было.
Он обвинил нынешнюю напряженность в Европе в расширении НАТО после распада Советского Союза и сказал, что Россия была вынуждена ответить.
Донфрид также подтвердил, что январь — график предстоящих переговоров.
«Что касается двустороннего взаимодействия, мы определим дату с Россией, и мы думаем, что это произойдет в январе», — сказал Донфрид репортерам во вторник.
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