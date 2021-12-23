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Россия заявляет, что надеется начать переговоры с США и НАТО в январе.

23 декабря, 2021
Toma Kulikov

«Мы хотим сделать это в январе, в том числе задействовать переговорную площадку для обсуждения проекта соглашения между Россией и странами НАТО (о гарантиях безопасности)», — сказал Лавров в интервью Russia Today, сообщает РИА Новости.

Эта новость появилась буквально через день после того, как НАТО объявила о своей готовности вступить в «конструктивный диалог» с нацией. В разгар ее мобилизации сил недалеко от границы с украиной.
США и их союзники предупредили Россия О последствиях дальнейших боевых действий на фоне продолжающегося наращивания военной мощи вблизи г. Граница украины Этот шаг оценивается американской разведкой как подготовка к крупномасштабному вторжению в начале 2022 года.

Выступая во вторник, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, хотя альянс готов к «конструктивному диалогу» с Россией, он будет продолжать поддерживать Украину «как политически, так и практически».

Между тем помощник госсекретаря США по европейским и евразийским делам Карен Донфрид, главный дипломат администрации Байдена в Европе, заявила, что США и Европа готовы действовать немедленно, если Россия усилит агрессию против Украины в ближайшие дни.

Донфред не стал вдаваться в подробности обсуждаемых вариантов, но сказал, что вариантов санкций не было.

Президент России Владимир Путин Он потребовал гарантий безопасности от США и НАТО, включая обязательное обещание, что НАТО не будет расширяться на восток и не позволит Украине присоединиться к военному альянсу, согласно проекту предложения, опубликованному российским министерством иностранных дел в пятницу.

Он обвинил нынешнюю напряженность в Европе в расширении НАТО после распада Советского Союза и сказал, что Россия была вынуждена ответить.

Донфрид также подтвердил, что январь — график предстоящих переговоров.

«Что касается двустороннего взаимодействия, мы определим дату с Россией, и мы думаем, что это произойдет в январе», — сказал Донфрид репортерам во вторник.

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Кайли Этвуд и Майкл Конти из CNN внесли свой вклад в этот отчет.

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