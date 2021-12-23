«Мы хотим сделать это в январе, в том числе задействовать переговорную площадку для обсуждения проекта соглашения между Россией и странами НАТО (о гарантиях безопасности)», — сказал Лавров в интервью Russia Today, сообщает РИА Новости.

Эта новость появилась буквально через день после того, как НАТО объявила о своей готовности вступить в «конструктивный диалог» с нацией. В разгар ее мобилизации сил недалеко от границы с украиной.

США и их союзники предупредили Россия О последствиях дальнейших боевых действий на фоне продолжающегося наращивания военной мощи вблизи г. Граница украины Этот шаг оценивается американской разведкой как подготовка к крупномасштабному вторжению в начале 2022 года.

Выступая во вторник, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, хотя альянс готов к «конструктивному диалогу» с Россией, он будет продолжать поддерживать Украину «как политически, так и практически».