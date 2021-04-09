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Россия заявляет, что «не планирует» вмешиваться в дела Украины в полном объеме

9 апреля, 2021
Vsevolod Egorov

Члены Национальной гвардии украинских солдат и сотрудники Службы безопасности СПУ проводят антитеррористические учения 13 октября 2020 года в Славянске на востоке Украины.

Фотограф: Женя Савилов / AFP / Getty Images

Фотограф: Женя Савилов / AFP / Getty Images

Высокопоставленный чиновник службы безопасности говорит, что Россия не планирует военного вмешательства в Украину, несмотря на то, что большое количество войск строится вдоль границы, а широкомасштабные учения вызвали предупреждения.

«У нас нет таких планов», – сказал министр обороны Николай Бадрушев, который спросил, есть ли какие-то красные линии, которые могут подтолкнуть Россию к непосредственному участию в украинском конфликте. Интервью Опубликовано в среду в газете Commerzand. «Но мы внимательно следим за ситуацией и в зависимости от того, как она будет развиваться, примем решительные меры».

Украина ищет поддержки Запада на фоне участившихся случаев нарушения режима прекращения огня и гибели людей в поддерживаемых Москвой сепаратистских регионах на юго-востоке. Россия, которая вызывает опасения по поводу эскалации семилетнего конфликта, унесшего жизни 13 000 человек, также наращивает свои силы на своей общей границе. Россия отрицала, что угрожает Украине, обвиняя киевское правительство в подготовке военного наступления с целью восстановления контроля над восточной зоной конфликта.

Во вторник Россия объявила о начале более 4000 военных учений в военных округах по всей стране, что вызвало опасения по поводу риска возобновления боевых действий. С момента начала боевых действий в 2014 году Кремль неоднократно отрицал вмешательство Киева и его западных союзников, хотя имелись явные доказательства того, что в этом участвовали российские силы.

Движение войск

Недавнее усиление войск на аннексированном Крымском полуострове и южной границе России с Украиной представляет собой крупнейшие вооруженные силы в регионе с 2015 года. Группа по расследованию конфликтов, Московская исследовательская группа, отслеживающая операции российских силовых структур. Он назвал действия Кремля рутиной.

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Во вторник рубль резко упал по отношению к доллару из-за опасений об обострении конфликта, но в среду восстановил часть своих потерь.

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