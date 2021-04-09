Фотограф: Женя Савилов / AFP / Getty Images Фотограф: Женя Савилов / AFP / Getty Images

Высокопоставленный чиновник службы безопасности говорит, что Россия не планирует военного вмешательства в Украину, несмотря на то, что большое количество войск строится вдоль границы, а широкомасштабные учения вызвали предупреждения.

«У нас нет таких планов», – сказал министр обороны Николай Бадрушев, который спросил, есть ли какие-то красные линии, которые могут подтолкнуть Россию к непосредственному участию в украинском конфликте. Интервью Опубликовано в среду в газете Commerzand. «Но мы внимательно следим за ситуацией и в зависимости от того, как она будет развиваться, примем решительные меры».

Украина ищет поддержки Запада на фоне участившихся случаев нарушения режима прекращения огня и гибели людей в поддерживаемых Москвой сепаратистских регионах на юго-востоке. Россия, которая вызывает опасения по поводу эскалации семилетнего конфликта, унесшего жизни 13 000 человек, также наращивает свои силы на своей общей границе. Россия отрицала, что угрожает Украине, обвиняя киевское правительство в подготовке военного наступления с целью восстановления контроля над восточной зоной конфликта.

Во вторник Россия объявила о начале более 4000 военных учений в военных округах по всей стране, что вызвало опасения по поводу риска возобновления боевых действий. С момента начала боевых действий в 2014 году Кремль неоднократно отрицал вмешательство Киева и его западных союзников, хотя имелись явные доказательства того, что в этом участвовали российские силы.

Движение войск

Недавнее усиление войск на аннексированном Крымском полуострове и южной границе России с Украиной представляет собой крупнейшие вооруженные силы в регионе с 2015 года. Группа по расследованию конфликтов, Московская исследовательская группа, отслеживающая операции российских силовых структур. Он назвал действия Кремля рутиной.

Во вторник рубль резко упал по отношению к доллару из-за опасений об обострении конфликта, но в среду восстановил часть своих потерь.

Бадрушев, давний союзник президента России Владимира Путина, назван в его честь Трудный Взгляды, Россия заявила, что «не очень хочет» возврата к полномасштабной войне на Украине.

Президент Украины Владимир Желенский во вторник подтвердил готовность своей страны присоединиться к Организации Североатлантического договора для защиты от России, призвав членов в телефонном разговоре с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на востоке Украины, что это «единственный способ положить конец войне». . Позднее лидер НАТО заявил в твиттере, что альянс «привержен нашему тесному партнерству» с Украиной.

Концерн США

Государственный департамент США признал свою обеспокоенность по поводу развертывания российских войск на этой неделе, а официальный представитель Netflix заявил в понедельник: «Мы обеспокоены недавней эскалацией российской оккупации восточной Украины, включая границы Украины, и достоверными сообщениями об оккупации российскими войсками территории. Крым. “

По словам Желенского, с 26 марта в восточной зоне были убиты 10 украинских солдат. Соединенные Штаты и Европейский Союз позволили России аннексировать Крым в 2014 году и поддерживают сепаратистов в украинском Донбассе.

Алексей Чеснаков, бывший высокопоставленный кремлевский чиновник и советник по украинской политике, сказал, что наращивание российских войск было «гибкостью мускулов», чтобы оказать давление на Украину в связи с выполнением застопорившегося мирного соглашения 2015 года. «Это сигнал о том, что Россия готова к любому прогрессу, включая сложные военные ситуации».

В то же время Чеснаков заявил по телефону, что «никого не интересует наблюдение за военной операцией». «Что касается России, ясно, что это не в ее интересах и прямая военная помощь Донбассу была бы слишком опасной».