Россия заявляет, что новая ядерная ракета будет готова в 2022 году и обеспечит безопасность на 35-40 лет

Укрепляя свои силы ядерного сдерживания в условиях войны с Украиной, Россия заявила, что ее межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования (МБР) «Сармат» будет готова в 2022 году. сказал, что включение «Сармата» обеспечит интересы «Сармата» в России в течение следующих 35-40 лет.

«В этом году «Сармат» войдет в состав СЯС России. В 2022 году мы пополним арсеналы СЯС межконтинентальным баллистическим комплексом #Сармат, который обеспечит безопасное существование на ближайшие 35-40 лет ( sic)», — цитирует Рогозина Роскосмос.

митрий Рогозин: «Сармат в том году войдет в состав надежных ядерных сил России» 2022 году мы пополним арсеналы статистических ядерных межконтинентальных кллистеск # Сарматкоторый дает гарантию обнаружения на 35-40 вперед. pic.twitter.com/T8c91SWhra — РОСКОСМОС (Роскосмос) 4 марта 2022 г.

Следуя по стопам Северной Кореи, Россия Владимира Путина стала очередным государством-изгоем после того, как Запад ввел жесткие экономические санкции против Москвы за ее «неспровоцированное» вторжение в Украину.

Межконтинентальная баллистическая ракета Сармат

Заявление Рогозина о разработке ракеты «Сармат» является последним после того, как в августе прошлого года он сообщил, что ракеты завершили наземные испытания. МБР «Сармат» разрабатывается для замены ракет Р-36М2 «Воевода». Ракета «Воевода», стоящая на вооружении с 1970-х годов, считается одной из самых мощных в мире, однако Рогозин заявил государственному ТАСС, что «Сармат» — это межконтинентальная баллистическая ракета, которую Россия никогда не производила.

Ракета имеет вес 208,1 тонны, может нести полезную нагрузку 10 тонн с 178 тоннами топлива и имеет максимальную дальность полета 18 000 км. Ракеты «Сармат», способные преодолевать любую существующую и будущую противоракетную оборону, работают на жидком топливе и могут нести ряд боеголовок, в том числе гиперзвуковые планеры «Авангард». Кроме того, ракета также может быть запущена с большим количеством боеголовок, фиктивных целей, глушителей и других средств для более агрессивного проникновения в противоракетную оборону.

Россия угрожает, что Третья мировая война будет ядерной

На прошлой неделе Россия пригрозила возможностью эскалации напряженности в сторону третьей мировой войны, которая будет вестись с применением ядерного оружия. Что еще хуже, президент России Владимир Путин приказал своим силам ядерного сдерживания оставаться в состоянии повышенной боевой готовности.

В то время как Соединенные Штаты назвали действия Путина «искусственной угрозой», генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ядерный конфликт невообразим, и призвал к немедленной деэскалации. Теперь Россия обвиняет Соединенные Штаты в том, что они помогли Украине подготовить «грязную ядерную бомбу» и что украинская разведка готовилась провести операцию «под чужим флагом», связанную с ядерным реактором на востоке Украины недалеко от границы с Россией.

Российско-украинский конфликт идет уже двенадцатый день, и, по данным ООН, на данный момент погибло 364 украинских мирных жителя. Кроме того, на сегодняшний день зарегистрировано 759 случаев заражения, а более 1,5 млн человек бежали из Украины в соседние страны.

(Фото: АП)