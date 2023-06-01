Россия заявляет, что отражает новые обстрелы Белгородской границы и взрывает горный район

Более 50 «боевиков» убиты, поскольку Россия заявляет, что отражает проникновение

Обстрел на границе с Россией

Снимки, проверенные Reuters, показывают повреждения на территории России

Кремль: чиновники поддерживают переселенцев

По меньшей мере 11 человек пострадали — местные власти

МОСКВА, 1 июня (Рейтер) — Россия заявила в четверг, что предотвратила попытку вторжения через ее границу с Украиной, что привело к частичной эвакуации мирных жителей из этого района после сильного обстрела и предполагаемых ударов беспилотников со стороны, по ее словам, проукраинских ополченцев. .

В преддверии ожидаемого украинского контрнаступления в ходе 15-месячной войны Россия в последние дни подвергалась неоднократным атакам, в том числе крупному трансграничному вторжению и массированной атаке беспилотников на Москву.

Министерство обороны России заявило в четверг, что оно предотвратило три трансграничных нападения возле города Шебекино, и обвинило Украину в использовании «террористических организаций» для совершения нападений на российских мирных жителей.

«Самоотверженными действиями российских военнослужащих были предотвращены три нападения украинских террористических организаций», — говорится в сообщении российского МИД. «Запрещается нарушать государственные границы».

Украина отрицает причастность своих военных к вторжениям в Белгород и заявляет, что они были совершены российскими добровольцами.

Москва обвиняет украинских «террористов» в нападениях на западную границу России. Российские официальные лица говорят, что группа боевиков является доверенным лицом Украины.

Подразделения российской армии, пограничники и подразделения ФСБ отбили первую атаку в 01:00 мск, когда две дивизии с автомобилями и танками попытались прорвать границу в районе Новой Таволшанки и Шебекино, сообщили в Минобороны. Украинская сторона.

Погибло более 50 украинских боевиков, уничтожено четыре бронетранспортера, сообщает Минобороны. В нем добавили, что в атаке участвовали 70 истребителей, пять танков и четыре бронемашины.

Пограничная атака

Агентство Reuters смогло проверить видеозапись, на которой были видны поврежденные военные объекты возле Шебекино, но запись не была датирована.

Кремль заявил, что президента Владимира Путина регулярно информируют о ситуации на границе и что западные державы воздерживаются от осуждения атак на российскую территорию, которые, по их словам, были совершены Украиной.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил: «По-прежнему ни слова критики — или осуждения — киевского режима».

Песков сказал, что удары по Белгороду никак не повлияют на то, что Кремль называет своей «специальной военной операцией» в Украине.

Ранее российский добровольческий корпус (РВК), ультраправая военизированная группировка, поддерживающая Украину, заявила, что ведет боевые действия на территории России.

Группа заявила, что выдвинулась на окраину Шебекино, хотя Reuters не смогло это проверить. Группа опубликовала кадры, на которых ее боевики стреляют из оружия, и фотографии вооруженных солдат внутри здания.

Другая группа под названием «Легион свободы России» размещала изображения вооруженных солдат и транспортных средств.

Обстрелы и дроны

Губернатор Белгородской области Вячеслав Клатков сообщил, что украинские вооруженные силы обстреляли Шебекино из 122-мм реактивных снарядов «Град» советской разработки, в результате чего был сожжен жилой дом и повреждено административное здание.

По его словам, по меньшей мере девять мирных жителей получили ранения в результате обстрелов в регионе. На опубликованном в соцсетях видео видно, как клубы дыма и пламени пробиваются сквозь разрушенную крышу большого дома в Шебекино.

Позже два человека пострадали в результате взрыва беспилотника в Белгороде.

Клатков сказал, что эвакуация жителей во временные убежища возобновится после того, как боевые действия утихнут.

«Главный вопрос, конечно, помощь людям, поддержка переселения нуждающихся», — сказал Песков.

Кладков сказал, что проинформировал Путина о ситуации, заявив, что сотни детей, женщин и стариков уже бегут из региона.

Репортажи Гая Фальконбриджа в Москве, Феликса Лайта в Тбилиси, Джорджа Сарганта в Лондоне и Милана Павичича в Гданьске; Монтаж: Эндрю Коуторн, Гарет Джонс и Ник МакФи.

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