Россия заявляет, что переговоры между США и НАТО пока «безуспешны» От Reuters

© Рейтер. Заместитель госсекретаря США Венди Шерман, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко и заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин во время заседания Совета Россия-НАТО в Алиане.



Томас Эскеррит и Дмитрий Антонов

ВЕНА/МОСКВА (Рейтер) — Россия заявила в четверг, что переговоры с Западом до сих пор не привели к преодолению фундаментальных разногласий по поводу украинского кризиса и требований Москвы о выводе войск НАТО из Центральной и Восточной Европы.

Кремль дал резкую оценку дипломатии на этой неделе, когда переговоры переместились в Вену, где министр иностранных дел Польши заявил, что Европа была ближе к войне, чем когда-либо за последние 30 лет, а посол США заявил, что Запад не должен поддаваться шантажу.

Россия вынудила Соединенные Штаты и их союзников сесть за стол переговоров, сосредоточив около 100 000 военнослужащих у границы с Украиной, отрицая при этом свои планы вторжения.

В нем говорится, что после десятилетий расширения НАТО оно намерено провести «красные линии» и не допустить, чтобы альянс принял Украину в члены или разместил там ракетные базы.

Соединенные Штаты заявляют, что требования России наложить вето на членство Украины и прекратить военную деятельность НАТО в Восточной Европе — это не начало, но они готовы вести переговоры с Москвой о контроле над вооружениями, размещении ракет и мерах укрепления доверия.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что переговоры на этой неделе с Соединенными Штатами и НАТО выявили некоторые «позитивные нюансы», но этого недостаточно.

«Начались переговоры (для нас) для получения конкретных ответов на содержательные и конкретные вопросы. Конкретно по этим основным вопросам зафиксированы разногласия», — сказал он.

Он подверг критике законопроект о санкциях, обнародованный в среду сенатскими демократами, который будет направлен против высших должностных лиц российского правительства и военных, включая президента Владимира Путина, а также против крупных банковских учреждений, если Россия нападет на Украину.

Песков заявил, что наказание Путина будет равносильно разрыву связей.

«Мы крайне негативно оцениваем появление подобных документов и заявлений на фоне ряда ведущихся переговоров, хотя и безуспешных», — сказал он.

военные опасности

Переговоры в четверг перешли в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, в которую входят 57 стран, где министр иностранных дел Польши Збигнев Рау призвал к мирному урегулированию ситуации в Украине.

«Похоже, что риск войны в регионе ОБСЕ сейчас выше, чем когда-либо за последние 30 лет», — сказал Рау в своем выступлении, не назвав Россию.

«Готовясь к открытому диалогу о том, как укрепить безопасность на благо всех, мы должны решительно отказаться от шантажа и никогда не позволять вознаграждать агрессию и угрозы», — заявил на заседании ОБСЕ посол США Майкл Карпентер.

Россия заявила, что примет решение о своих следующих шагах после переговоров на этой неделе. Он пригрозил неуказанными «военно-техническими мерами», если его требования будут отклонены.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила в среду, что если рухнет российская стена, это покажет, что он никогда серьезно не относился к дипломатии.

Высокопоставленные чиновники в администрации Байдена заявили в среду, что Соединенные Штаты в основном определились с вариантами введения санкций против России в случае вторжения на Украину и будут готовы ввести их, как только появятся какие-либо танки.