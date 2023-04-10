«В этих условиях Войска ПВО отрабатывают защиту государственной границы на северо-западе в соответствии с повышенным уровнем угрозы», — сообщил заместитель командующего ВКС России Андрей Темин. сказал Красная Звезда (Красная Звезда) — газета Министерства обороны.

Россия усилила защиту своих северо-западных границ после вступления соседней Финляндии в НАТО, где она является командующим российскими войсками противовоздушной и противоракетной обороны. сказал В интервью, опубликованном в понедельник.

На прошлой неделе Финляндия стала 31-м членом возглавляемого США военного альянса после того, как вторжение России в Украину вызвало исторический стратегический сдвиг в ранее неприсоединившейся скандинавской стране.

Кремль предупредил, что «будут приняты контрмеры для обеспечения собственной тактической и стратегической безопасности», назвав вступление в Хельсинкский блок «агрессией» и «посягательством на безопасность и национальные интересы России».

При вступлении в НАТО Финляндия имеет 1300-километровую границу с Россией в рамках обязательства коллективной безопасности альянса, известного как Группа пяти.

Швеция, как и Финляндия, отказавшаяся от десятилетий военного неприсоединения после того, как Россия ввела войска в Украину, не может вступать в НАТО, а Турция и Венгрия отказываются выполнять требования Стокгольма в споре.

Кремль пригрозил принять «контрмеры» в ответ на то, что он называет эскалацией и посягательством на национальную безопасность России.