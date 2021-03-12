Россия заявляет, что пожар во Франции разрушил Google и YouTube. Google говорит, что это неправда.

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В среду Россия обрушила компанию Google, обвинив ее в пожаре в дата-центре во Франции.

Google утверждает, что это неверно и что сбой был вызван местным интернет-провайдером.

Авария была вызвана тем, что российское правительство приняло жесткие меры в отношении Интернета страны, пытаясь подвергнуть цензуре Twitter.

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Россия выступила против попытки ввести цензуру в Твиттере в тот же день, когда десятки сайтов были закрыты, в том числе Google и YouTube. Россия теперь пытается обвинить другую страну в пожаре – спор Google.

В среду загорелся дата-центр французского облачного провайдера OVH. В то же время в России широко распространены простои, а это означает, что люди не смогут получить доступ к Google и YouTube, принадлежащим Google. Роскомназорм заявил в среду, что Пожар во Франции вызвал проблемы.

Google говорит, что это неправда.

«После подробного расследования у нас нет никаких доказательств того, что пожар в центре обработки данных OVHCloud или в собственной инфраструктуре Google был основной причиной этого инцидента», – заявил в пятницу представитель Google Insider, добавив, что авария продолжалась более двух раз. часы.

«Мы считаем, что причиной этого инцидента является неправильная конфигурация маршрутизаторов местного стороннего поставщика услуг Интернета», – заявили они.

Google терпит крах в тот же день, когда Россия пытается сократить интернет-трафик в Twitter, утверждая, что сайт не смог уловить незаконный контент, но случайно сумел заблокировать нерелевантный сайт. Собственный сайт Кремля.

Крушение Google “не было связано с действиями агентства, связанными с ограничением скорости доступа к социальной платформе Twitter”, – заявил Роскомнацер в среду.

Роскоммонсер не был сразу доступен для комментариев, когда к нему обратился Insider.

Вторник, Россия подала в суд на Twitter, Google, Facebook, Dictoc и Telegram из-за использования зашифрованных новостей За неспособность удалить контент, связанный с протестами на Тюремное заключение Алексей Навальный, Политический оппонент президента Владимира Путина.