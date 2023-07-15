Россия заявляет, что предотвратила покушения на ведущих представителей СМИ | Российско-украинские военные новости

Московский суд возбудил уголовные дела против семи человек по подозрению в заговоре с целью убийства двух известных журналистов.

Московский суд возбудил уголовные дела против семи человек в связи с заговором, «мотивированным национальной ненавистью» с целью убийства двух известных российских журналистов, сообщает российское государственное информационное агентство ТАСС.

Суд в субботу постановил взять под стражу пятерых несовершеннолетних 2005 и 2006 годов рождения и двух мужчин, входящих в организованную группу.

По данным ТАСС, российские спецслужбы предотвратили покушения на главного редактора государственных СМИ RT Маргариту Симоньян и известную журналистку и телеведущую Ксению Собчак.

Агентство сообщило, что неонацистская группировка, известная как «Параграф-88», вела шпионскую деятельность возле домов и рабочих мест журналистов.

ФСБ опубликовала кадры задержания нескольких подозреваемых, а также изъятия оружия и книг о нацизме.

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ сообщило, что задержанные признались в подготовке нападений на двух женщин от имени Украины и что каждая из них получит вознаграждение в размере 16 620 долларов (1,5 миллиона рублей).





Симонян, ярый сторонник войны России на Украине и одно из самых узнаваемых лиц на государственном телевидении, опубликовал сообщение о предполагаемом заговоре в Telegram, в котором призвал службы безопасности: «Продолжайте работать, братья!»

Частый критик Кремля, Собчак баллотировался против президента России Владимира Путина на президентских выборах 2018 года. Она дочь бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, наставника Путина.

Его популярный канал на YouTube часто критикует власти, и он несколько раз уезжал из России с начала войны на Украине.

«Если это все правда, то спасибо всем причастным службам за их работу», — написала Собчак в телеграмме.

«В противном случае, если цель состоит в том, чтобы поставить меня в одно предложение с Симоняном, это просто подло», — добавил он.

Два видных российских провоенных деятеля, журналист Дарья Дукина и военный блогер Владлон Татарский, были убиты в результате взрывов на территории России в прошлом году. Россия обвинила Украину, а Киев отрицал это, представив это как свидетельство распрей России.

В мае известный русский писатель-националист Ягар Прилепин был ранен в результате взрыва автомобиля, в результате которого погиб его водитель. Следователи заявили, что подозреваемый был задержан и признался, что действовал от имени Украины.