Россия заявляет, что приветствовала бы шаги, позволяющие своим спортсменам участвовать в Олимпийских играх

31 января (Рейтер) — Россия заявила во вторник, что приветствует решение Международного олимпийского комитета разрешить своим спортсменам участвовать в Олимпийских играх после того, как высшая спортивная организация мира изучила варианты их возвращения на международные соревнования.
«Безусловно, есть попытки со стороны МОК допустить наших спортсменов к участию в международных соревнованиях», — заявил журналистам глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
«Возможно, и на следующих Олимпийских играх, конечно, мы бы это полностью приветствовали», — добавил он, предостерегая от того, что, по его словам, были «дополнительными условиями», предъявляемыми к российским спортсменам.
На прошлой неделе Международный олимпийский комитет заявил, что Олимпийский совет Азии предложил российским и белорусским спортсменам возможность соревноваться в Азии, к неудовольствию Киева, который призвал запретить российских спортсменов из-за вторжения России в Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разрешение России участвовать в Играх в Париже в 2024 году будет означать, что «терроризм более или менее приемлем», и сказал, что направил послание президенту Франции Эммануэлю Макрону.
Министр спорта Украины заявил во вторник, что Украина надеется получить широкую международную поддержку, чтобы предотвратить участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх в Париже.
После вторжения России в Украину в феврале прошлого года многие спортивные организации в знак протеста отстранили российские команды или спортсменов, Международный олимпийский комитет рекомендовал отменить соревнования в России, а российские и белорусские спортсмены соревновались под нейтральным флагом.
Олимпийская сборная России уже столкнулась с ограничениями после того, как было установлено, что она нарушила антидопинговые правила, выступая под нейтральным флагом на зимних Олимпийских играх в Пекине в прошлом году.
Международный олимпийский комитет стремится включить российских и белорусских спортсменов в число нейтральных спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже, что означает соревнования под олимпийским флагом, но остается неясным, смогут ли они пройти квалификацию и как.
Некоторые национальные олимпийские комитеты, в том числе олимпийский супертяжеловес США, поддержали возможность возвращения этих спортсменов под нейтральным флагом.
МОК после консультации с заинтересованными сторонами заявил, что «ни одному спортсмену нельзя мешать участвовать в соревнованиях только из-за его паспорта».
(Отчетность Калеба Дэвиса) Редактирование Марка Хайнрихса
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