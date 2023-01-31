Россия заявляет, что приветствовала бы шаги, позволяющие своим спортсменам участвовать в Олимпийских играх

31 января (Рейтер) — Россия заявила во вторник, что приветствует решение Международного олимпийского комитета разрешить своим спортсменам участвовать в Олимпийских играх после того, как высшая спортивная организация мира изучила варианты их возвращения на международные соревнования.

«Безусловно, есть попытки со стороны МОК допустить наших спортсменов к участию в международных соревнованиях», — заявил журналистам глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

«Возможно, и на следующих Олимпийских играх, конечно, мы бы это полностью приветствовали», — добавил он, предостерегая от того, что, по его словам, были «дополнительными условиями», предъявляемыми к российским спортсменам.

На прошлой неделе Международный олимпийский комитет заявил, что Олимпийский совет Азии предложил российским и белорусским спортсменам возможность соревноваться в Азии, к неудовольствию Киева, который призвал запретить российских спортсменов из-за вторжения России в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разрешение России участвовать в Играх в Париже в 2024 году будет означать, что «терроризм более или менее приемлем», и сказал, что направил послание президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Министр спорта Украины заявил во вторник, что Украина надеется получить широкую международную поддержку, чтобы предотвратить участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх в Париже.

После вторжения России в Украину в феврале прошлого года многие спортивные организации в знак протеста отстранили российские команды или спортсменов, Международный олимпийский комитет рекомендовал отменить соревнования в России, а российские и белорусские спортсмены соревновались под нейтральным флагом.

Олимпийская сборная России уже столкнулась с ограничениями после того, как было установлено, что она нарушила антидопинговые правила, выступая под нейтральным флагом на зимних Олимпийских играх в Пекине в прошлом году.

Международный олимпийский комитет стремится включить российских и белорусских спортсменов в число нейтральных спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже, что означает соревнования под олимпийским флагом, но остается неясным, смогут ли они пройти квалификацию и как.

Некоторые национальные олимпийские комитеты, в том числе олимпийский супертяжеловес США, поддержали возможность возвращения этих спортсменов под нейтральным флагом.

МОК после консультации с заинтересованными сторонами заявил, что «ни одному спортсмену нельзя мешать участвовать в соревнованиях только из-за его паспорта».

(Отчетность Калеба Дэвиса) Редактирование Марка Хайнрихса

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