Россия заявляет, что пытается восстановить останки американского беспилотника

15 марта (Рейтер) — Россия заявила в среду, что пытается найти останки американского военного беспилотника, упавшего в Черное море после инцидента с российскими боевыми самолетами, обвинив Вашингтон в «непосредственном участии» в войне на Украине.

Во вторник американские военные заявили, что российский истребитель подрезал винт одного из своих беспилотников-шпионов, пролетая над Черным морем в международном воздушном пространстве.

Россия отрицает свою ответственность за авиакатастрофу и заявляет, что отношения с США достигли «низкой точки».

Секретарь Совбеза Кремля Николай Патрушев заявил телеканалу «Россия-1»: «Не знаю, сможем мы его восстановить или нет, но это надо сделать. Обязательно будем работать. Я верю. Конечно, успешно».

«Во-вторых, по поводу беспилотника — американцы постоянно говорят, что не участвуют в боевых действиях. Это последнее подтверждение того, что они принимают непосредственное участие в этих операциях — на войне», — сказал он.

Представитель Белого дома Джон Кирби сказал, что беспилотник, возможно, никогда не будет найден, но если российская команда это сделает, официальные лица США приняли меры предосторожности, чтобы обеспечить возможность России получать полезную разведывательную информацию с корабля.

Автор Калеб Дэвис; Монтаж Кевина Лиффи

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