(Рейтер) Россия считает, что риски ядерной войны должны быть сведены к минимуму, а любой вооруженный конфликт между ядерными державами должен быть предотвращен, сообщило в субботу агентство ТАСС со ссылкой на представителя российского МИД.

Владимир Ермаков, глава Департамента нераспространения ядерного оружия МИД, заявил, что все ядерные державы должны придерживаться логики, закрепленной в официальных документах, направленных на предотвращение ядерной войны.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в понедельник, что Западу не следует недооценивать растущие риски ядерного конфликта из-за Украины, хотя позже Соединенные Штаты заявили, что не верят в существование угрозы применения Россией ядерного оружия, несмотря на усиливающуюся риторику Москвы.

Ермаков заявил в субботу, что крупные ядерные державы должны придерживаться логики, закрепленной в документах, которые они совместно создали.

Он имел в виду совместное заявление, опубликованное Россией, Китаем, Великобританией, Соединенными Штатами и Францией в январе, в котором пять стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН — договорились увеличить распространение ядерного оружия и избегать ядерного оружия. война.

«Опасность ядерной войны, которая не должна быть развязана, должна быть сведена к минимуму, в том числе за счет недопущения любого вооруженного конфликта между ядерными державами», — цитирует Ермакова в субботу ТАСС. Понятно, что Россия следует этому пониманию».

(Отчетность Хью Лоусона)