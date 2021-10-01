Россия заявляет, что сделка с AUKUS угрожает режиму нераспространения

Москву беспокоит трехстороннее соглашение, а ЕС отложил торговые переговоры с Австралией.

Россия выразила озабоченность по поводу Соглашения о безопасности AUKUS между Австралией, США и Соединенным Королевством, которое ставит под угрозу глобальные усилия по нераспространению ядерного оружия.

В соответствии с трехсторонним соглашением для Индо-Тихоокеанского региона, о котором было объявлено в прошлом месяце, Австралия станет второй страной после Великобритании, получившей доступ к ядерным технологиям США для строительства атомных подводных лодок.

Ранее на этой неделе Москва заявила, что ищет дополнительную информацию об AUKUS. В пятницу заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков признал, что Кремль обеспокоен сделкой.

«После 18 месяцев консультаций и нескольких лет усилий Москва« обеспокоена партнерством, которое позволит Австралии приобрести достаточное количество атомных подводных лодок, чтобы войти в пятерку стран, наиболее владеющих этим типом оружия », – сообщает российское информационное агентство DOS. цитирует слова Ряпко.

«Это серьезная проблема для Международного агентства по атомной энергии».

В настоящее время только шесть стран имеют атомные подводные лодки – Россия, США, Великобритания, Франция, Индия и Китай.

Сделка с AUKUS разозлила Китай, который имеет растущее влияние в Индо-Тихоокеанском регионе, и разозлила Францию, давнего союзника США, Австралии и Великобритании.

После подписания соглашения Канберра расторгла многомиллиардную сделку с Францией по строительству обычных подводных лодок. Вместо этого Соединенные Штаты и Великобритания построят по крайней мере восемь ядерных кораблей с технологией.

Отмена разозлила Францию, поскольку Париж отозвал своих послов из Канберры и Вашингтона.

В свете соглашения AUKUS Париж призвал членов ЕС лучше защищать свои интересы и коллективно развивать свой собственный военный потенциал.

В знак солидарности с Францией президент Европейской комиссии Урсула ван дер Лейен выразила сомнение в том, может ли федерация заключить торговое соглашение с Австралией.

В пятницу министр торговли Австралии Дэн Техан заявил, что следующий раунд переговоров с Европейским союзом отложен.

Техан отказался комментировать, были ли за задержкой разногласия с AUKUS.

«Я встречусь с моим членом ЕС Валдисом Домбровским на следующей неделе, чтобы обсудить 12-й раунд переговоров в ноябре, а не в октябре следующего года», – сказал он в заявлении.

Представитель Европейской комиссии сказал: «Задержка на один месяц позволит нам лучше подготовиться».

Комиссия ранее заявила, что объявление Axis было «периодом размышлений».