Афганистан: Кремль в последние годы сблизился с талибами. (Файл)

Москва:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг сформировал вооруженное сопротивление талибам в афганской долине Панджир, возглавляемое свергнутым вице-президентом Амруллой Салехом и сыном боевика-антиталибана Ахмедом Масудом.

«Талибан не контролирует весь Афганистан», – заявил Лавров журналистам на пресс-конференции в Москве после встречи со своим ливийским коллегой.

«Поступают сообщения о ситуации в долине Банджир, где сосредоточилась оппозиция г-на Салеха и Ахмеда Масуда, вице-президента Афганистана», – сказал он.

Лавров повторил свой призыв к диалогу с участием всех политиков Афганистана для формирования «представительного правительства».

Долина Панчшир, к северо-востоку от Кабула, – последнее уцелевшее место Афганистана, известное своей природоохранной деятельностью.

Согласно изображениям, опубликованным в социальных сетях, Салех и Масуд, сын лидера Северного Альянса Ахмеда Шаха Масуда, объединяют партизанское движение против Талибана.

Москва осторожно оптимистично смотрит на новое руководство в Кабуле и пытается связаться с террористами, пытаясь избежать нестабильности в соседних странах бывшего Советского Союза.

Поскольку Соединенные Штаты и другие страны поспешили изгнать своих граждан из Кабула, Россия заявила, что ее посольство продолжит работу.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова сообщила журналистам в четверг, что талибы «восстановили порядок» и продемонстрировали «намерение вести переговоры».

На еженедельной пресс-конференции он заявил, что террористическая группа, известная своим жестоким обращением с женщинами, «готова учитывать интересы граждан, в том числе права женщин».

Ранее на этой неделе посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов встретился с талибами в Кабуле и дал высокую оценку “позитивной и конструктивной” встрече по государственному телевидению.

Кремль в последние годы сблизился с Талибаном – он был запрещен как «экстремистская» группировка в России – и несколько раз встречал своих делегатов в Москве, последний раз в прошлом месяце.

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