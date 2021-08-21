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Россия заявляет, что Сирия сбила 22 из своих 24 израильских ракет во время авиаудара

21 августа, 2021
Vsevolod Egorov

МОСКВА (АП). Сирийские силы ПВО сбили 22 ракеты, выпущенные израильскими военными самолетами во время авиаударов по целям в Сирии, заявили российские военные в пятницу.

Глава российского военного центра примирения в Сирии «Тыр Ат» заявил, что шесть израильских военных самолетов были нацелены в воздушное пространство Ливана в провинциях Дамаск и Хомс. – сказал Вадим Гулит.

Гулид сказал, что сирийские силы ПВО сбили 22 из 24 ракет, выпущенных израильскими военными самолетами, а также российские системы ПВО «Панцирь-С» и «Бук-М2».

Не было немедленной реакции со стороны Израиля, который редко комментирует свои военные операции в Сирии.

Сирия регулярно заявляла, что сбила израильские ракеты. Сирийские военные аналитики обычно считают такие заявления – слышимые почти после каждого израильского авиаудара – ложной и пустой гордостью.

Россия, обеспечивающая Сирию средствами противовоздушной обороны, заинтересована в том, чтобы показать, что они не бесполезны.

Сообщение Гулита следует за сообщениями сирийского государственного информационного агентства SANA о том, что сирийские подразделения ПВО отреагировали на израильские авиаудары по сельским районам Дамаска и центральной провинции Хомс.

Однако официальных сообщений о жертвах не поступало, поскольку британская военная служба заявила в пятницу, что убила четырех про-Дамаскских проиранских боевиков.

Сирийская лаборатория прав человека Израильские ракеты нацелены на «арсеналы и военные позиции», принадлежащие ливанской шиитской террористической группировке «Хезболла» в районе Кара на северо-западе Дамаска, недалеко от границы с провинцией Холмс и Ливаном.

Ракета противовоздушной обороны, внизу в центре, выглядит как ракета, выпущенная по Сирии, на видео, распространенном сирийскими государственными новостями. (Скриншот: YouTube / SANA)

Четыре члена поддерживаемой Ираном группировки были убиты в результате нападения, но Великобритания заявила, что не сразу ясно, были ли они из Сирии или Ливана.

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Ливанские СМИ сообщили, что две ракеты упали в районе Каламуна на грубой границе между Ливаном и Сирией, хотя не было известно, что ракеты были вызваны предполагаемыми авиаударами или неправильным управлением.

Израиль нанес сотни авиаударов внутри Сирии во время сирийской гражданской войны, и считается, что военные корабли были связаны с поддерживаемой Ливаном иранской группировкой боевиков Хезболлы, сражавшейся вместе с сирийскими правительственными силами. Он редко признает или обсуждает такую ​​практику.

Россия ведет военную кампанию в Сирии с 2015 года, помогая правительству президента Башара Асада восстановить контроль над большей частью страны после разрушительной гражданской войны. Москва помогла модернизировать сирийскую армию и обучить ее персонал.

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