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Россия заявляет, что скандал со снятием флага на чемпионате мира по велоспорту в Польше не должен остаться незамеченным – RT Sport News

1 мая, 2021
Boleslava Sokolova

Российская федерация шашек обратилась в международный руководящий орган с просьбой заняться инцидентом со снятием российского флага во время чемпионата мира среди женщин в Варшаве.

И такая ситуация произошла во вторник во время матча за звание чемпиона мира, когда со стола, на котором проходил финал четвертого тура турнира, внезапно поднялся национальный флаг России.

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Шестикратная чемпионка мира Тансыккужина и ее соперница из Польши Наталья Садовская боролись за шашки Мировой короны, когда секретарь матча Яцек Паулики вмешался в середине матча, заявив, что действует по вызову Всемирной антидопинговой организации. Агентство (ВАДА).

Российская сторона настаивала на том, что способ снятия государственного флага был “Неприемлемо и неэтично,Комиссия призвала к внутреннему расследованию и наказанию должностных лиц, санкционировавших спорную меру.

Флаг был на столе, а другой был приклеен сбоку от стола. В середине игры убраны все русские иконки,Он сказал Анатолий Никитин, президент Федерации шашек России.

«Российский проектный союз расценил действия организаторов как недопустимые, неэтичные и заслуживающие осуждения.

Российская сторона обратилась в Международный редакционный союз с просьбой расследовать инцидент и наказать причастных к нему ».

Всемирное антидопинговое агентство подтвердило, что оно приказало поднять российский флаг в соответствии с постановлением Спортивного арбитражного суда (CAS), который запрещает национальные символы России на крупных спортивных мероприятиях сроком на два года. Но она также подчеркнула, что это не требует замены флага в середине матча.

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Польский ас снимает флаг в знак солидарности с российским соперником, который сорвал свои три национальных цвета в середине матча во время Мирового финала.


Польские официальные лица извинились после скандала, признав, что инструкции Всемирного антидопингового агентства могли быть выполнены иным способом.

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