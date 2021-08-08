science

Россия заявляет, что спутник Starlink SpaceX и его космический мусор вряд ли могут пропустить на орбите грузовой корабль Progress

8 августа, 2021
Marfa Fedoroa

Российский грузовой корабль “Прогресс 78”, стартовавший во вторник (29 июня) в сторону Международной космической станции, приблизится в опасной близости к одному из спутников SpaceX Starlink и фрагменту ракеты Falcon 9. Согласно заявлению От Российского космического агентства Роскосмос.

Космический корабль “Прогресс”, который несет около 3600 фунтов. 1633 кг (1633 кг) груза, включая продукты питания, топливо и другие материалы, были отправлены на орбитальную точку с космодрома Байконур в Казахстане в 19:27 по восточноевропейскому времени (23:27 по Гринвичу) во вторник (29 июня). Advance 78 приблизится к двум объектам примерно за три с половиной часа до стыковки с Международной космической станцией, которая должна быть 21:02 по восточному времени 1 июля (0102 2 июля по Гринвичу).

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