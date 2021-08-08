Россия заявляет, что спутник Starlink SpaceX и его космический мусор вряд ли могут пропустить на орбите грузовой корабль Progress

Российский грузовой корабль “Прогресс 78”, стартовавший во вторник (29 июня) в сторону Международной космической станции, приблизится в опасной близости к одному из спутников SpaceX Starlink и фрагменту ракеты Falcon 9. Согласно заявлению От Российского космического агентства Роскосмос.

Космический корабль “Прогресс”, который несет около 3600 фунтов. 1633 кг (1633 кг) груза, включая продукты питания, топливо и другие материалы, были отправлены на орбитальную точку с космодрома Байконур в Казахстане в 19:27 по восточноевропейскому времени (23:27 по Гринвичу) во вторник (29 июня). Advance 78 приблизится к двум объектам примерно за три с половиной часа до стыковки с Международной космической станцией, которая должна быть 21:02 по восточному времени 1 июля (0102 2 июля по Гринвичу).

Такое сближение, которое привело к срабатыванию предупреждения о возможном столкновении, было обнаружено Главным информационно-аналитическим центром Роскосмоса ЦНИИМАш Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП), говорится в сообщении Роскосмоса из космоса. Веб-сайт агентства в среду (30 июня) в 7:47 по восточному стандартному времени (1147 по Гринвичу).

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Основываясь на первоначальных расчетах, спутник Starlink 1691 будет всего в 1,5 километрах от Progress 78 в четверг (1 июля) в 17:32 EST (2132 по Гринвичу). Ожидается, что через три минуты часть ракеты Falcon 9, оставшейся на орбите в 2020 году, приблизится к космическому кораблю на расстояние 0,5 мили (500 метров).

В пресс-службе Роскосмоса Space.com сообщили, что группы наземного управления продолжают следить за ситуацией, но не могут предоставить никаких дополнительных подробностей.

Эксперт по космическому мусору Джонатан Макдауэлл, астрофизик из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, сказал Space.com, что ситуация отнюдь не удивительна.

«Прямо под системой возвышения МКС есть гораздо больше, чем раньше, благодаря Starlink», – сказал Макдауэлл, добавив, что он не может независимо подтвердить сближение, поскольку ожидается, что «Прогресс 78» будет реализовывать по крайней мере одну орбиту. модификация. перед ожидаемой встречей.

Макдауэлл сказал, что Starlink 1691, запущенный в сентябре 2020 года, был спущен с рабочей орбиты на 340 миль (550 км) в апреле и, похоже, направляется в атмосферу Земли, чтобы сгореть.

«Понижение орбиты с 550 км до возвращения на Землю занимает несколько месяцев», – сказал Макдауэлл. «Я считаю, что обломки ракеты-носителя Falcon 9 – это одно из четырех фаркопов Starlink, которые были выведены из эксплуатации в рамках миссии V1.0-L9 в августе 2020 года. При этом запуске использовалась более высокая, чем обычно, орбита удержания, поэтому перекладины не были повторно вставляются так же быстро, как и при большинстве запусков Starlink ».

Растущее количество спутников, отработанных ступеней ракет и кусков космического мусора, которые размножаются только тогда, когда орбитальные объекты сталкиваются и распадаются с течением времени, некоторое время беспокоило международное космическое сообщество. 12 мая ученые-робототехники Канадского космического агентства обнаружили небольшую дыру в тепловом одеяле манипулятора космической станции. На работу Arm, которая помогает астронавтам обслуживать станцию ​​и манипулировать большим оборудованием с 2001 года, удар не повлиял.

По данным НАСАМеждународная космическая станция ежегодно маневрирует, чтобы избежать попадания космического мусора. В 2013 году канадский астронавт Крис Хэдфилд написал в Твиттере об обнаружении «пулевого отверстия» в одной из солнечных панелей станции, вызванного либо небольшим метеором, либо обломками.

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