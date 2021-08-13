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Россия заявляет, что США и другие страны сфальсифицировали Олимпийские игры в Токио

13 августа, 2021
Boleslava Sokolova

Летние Олимпийские игры, может, и закончились, но драма, вызванная недавними Токийскими играми, все еще жива и здорова.

Некоторые официальные лица, телекомментаторы и даже законодатели из России утверждают, что Соединенные Штаты и другие конкурирующие страны сговорились против Олимпийского комитета России и жульничали на Олимпийских играх в Токио. Это произошло вслед за Олимпийским комитетом России, занявшим пятое место по медалям, завоеванным на международных соревнованиях, – это самое низкое количество медалей для россиян с 1912 года, согласно данным CBS Sports.

мне ежедневный монстрРоссийская телеведущая Ольга Скапева в государственном телешоу “60 минут” сказала, что Олимпийские игры являются “ярчайшим примером тотальной русофобии”.

«По просьбе американцев Международный олимпийский комитет вырвал у России две золотые медали», – сказала она.

Не только Скапива делает такие заявления. Законодатель Алексей Зуравлев охарактеризовал другие конкурирующие страны как «группу антироссийских монстров, главным из которых являются Соединенные Штаты». Пресс-секретарь МИД Мария Захарова, однажды обвинившая США Вмешательство в выборы в России«Они прибегли к мошенничеству на глазах у всего мира», – заявили олимпийские судьи.

Необязательно следить за Олимпийскими играми каждые два года, чтобы знать, что это не первый раз, когда Россия сталкивается с каким-либо аспектом соревнований. В 2019 году в стране был наложен четырехлетний запрет на участие в международных спортивных мероприятиях, поскольку было обнаружено, что в стране действует допинговая программа, поддерживаемая государством. Даже несмотря на то, что российские спортсмены избежали запрета, выступив в составе вновь сформированной команды республика Китайи слухи, связанные с допингом и другой деятельностью все еще парящий.

Учитывая, что Россию по-прежнему жестко критикуют за нарушение правил, похоже, что МОК не примет во внимание жалобы страны. Не было бы ничего удивительного, если бы спикеры России продолжали эту драму как можно дольше.

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