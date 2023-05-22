Россия заявляет, что у нее есть Пахмут, но высшее военное руководство Украины говорит, что битва далека от завершения

КИЕВ, Украина (AP) — Хотя Россия утверждает, что взяла под свой контроль город Бахмут на востоке Украины, после тяжелого девятимесячного конфликта, в котором погибли десятки тысяч бойцов, высшее украинское военное руководство говорит, что битва далека от завершения.

Украинские чиновники признают, что сейчас контролируют лишь небольшую часть Бахмута .

Но Украина заявляет, что присутствие ее бойцов сыграло ключевую роль в их стратегии по изматыванию русских. армия. Они говорят, что их нынешнее расположение в окрестностях Бахмута позволит им отступить вглубь 400-летнего города.

«Несмотря на то, что сейчас мы контролируем небольшую часть Бахмута, важность его обороны не теряет своей важности», — сказал генерал-полковник. Александр Серский, командующий Сухопутными войсками ВСУ. «Это дает нам возможность войти в город в случае изменения обстановки. А это обязательно произойдет».

Туман войны сделал невозможным подтверждение ситуации на земле в Бахмуте. В Минобороны России заявили Вагнер Наемники при поддержке российских войск захватили город, но президент Украины Владимир Зеленский Бахмут сказал, что он не был полностью занят.

В видео, размещенном в Telegram, глава Вагнера Евгений Пригожин заявил, что около полудня в субботу город перешел под полный контроль России. «Сегодня в 12:00 Бахмут был полностью захвачен», — сказал Пригожин, держа российский флаг перед группой из не менее девяти бойцов Армии Тела в масках, которые несли тяжелое вооружение.

Наиболее важным для Украины был рост числа российских потерь и снижение боевого духа сил противника на небольшом участке линии фронта протяженностью 1500 километров, где Украина готовится начать крупное контрнаступление через 15 месяцев. старая война.

«Врагу не удалось окружить Бахмут. Они потеряли часть высот вокруг города. Продолжающееся наступление наших войск на окраинах сильно осложняет присутствие противника, — заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. — Наши силы захватили город в полуокружении, что дает нам возможность уничтожить противника».

Примерно в 55 километрах (34 мили) к северу от подконтрольной России региональной столицы Донецка Бахмут был важным промышленным центром, окруженным соляными и гипсовыми рудниками, где до войны проживало около 80 000 человек в стране с населением более 43 миллионов человек.

Город, названный Артемовском в честь революционера-большевика, когда Украина была частью Советского Союза, славился своим игристым вином, произведенным в подземных пещерах. Он был популярен среди туристов своими широкими усаженными деревьями проспектами, пышными парками и величественным центром города с внушительными особняками в конце 19 века. Все они сейчас превращаются в тлеющую пустошь.

Ожесточенные бои между Россией и Украиной в последние месяцы были городским центром Бахмута, и украинские лидеры признали, что Москва контролирует более 90%. Но пока что украинские силы добились значительного прогресса у стратегических дорог через сельскую местность сразу за пределами, врезаясь в северную и южную стороны России на метр (ярд) с целью обойти боевиков Вагнера внутри города.

Украинские военачальники говорят, что многомесячное сопротивление было оправданным, поскольку ограничивало возможности России в других местах и ​​позволяло Украине продвигаться вперед.

«Основная идея состоит в том, чтобы измотать их, а затем атаковать», — заявил в четверг украинский полковник Евгений Мизвикин, командир специализированной группы, воюющей в Бахмуте.

По словам украинских официальных лиц и сторонних наблюдателей, Россия перебросила подкрепление в Бахмут, чтобы пополнить утраченные северный и южный фланги и предотвратить дальнейшее украинское вторжение. Аналитики говорят, что президенту России Владимиру Путину срочно необходимо объявить о победе в Бахмуте, где российские войска сосредоточили свои усилия, особенно после провала зимнего наступления, начатого его войсками с целью захвата других городов вдоль фронта.

По мнению некоторых аналитиков, тактические успехи Украины в сельской местности за пределами городского города Бахмут могут быть более значительными, чем кажутся.

«Это было похоже на то, что украинцы только что воспользовались тем фактом, что позиции русских на самом деле были тонкими», — сказал Филлипс О’Брайен, профессор стратегических исследований в Сент-Эндрюсском университете. Русская армия понесла такие большие потери и так измотана под Бахмутом, что… не может дальше двигаться вперед.

Еще месяц назад украинские силы на окраинах Бахмута и в городе вели беспощадный артиллерийский обстрел. Полковник Мжевкин сказал, что украинские силы, дислоцированные к югу от города, увидели шанс на прорыв после того, как разведывательные беспилотники показали, что южный фланг России находится в обороне.

После нескольких недель ожесточенных боев украинские части впервые после вторжения девять месяцев назад продвинулись в район Бахмута.

Малиар сказал в интервью на прошлой неделе, что почти 20 квадратных километров (8 квадратных миль) земли были восстановлены. По словам Сергея Черватого, пресс-секретаря Оперативного командования Украины, с тех пор почти каждый день восстанавливали еще сотни метров.

Раньше мы только удерживали рубежи и не давали русским продвинуться дальше на нашу территорию. «То, что произошло сейчас, — это наше первое наступление (с начала битвы)», — сказал Малиар.

Победа под Бахмутом не обязательно приближает Россию к захвату Донецка Регион — заявленная Путиным цель войны. Вместо этого он открывает двери для более жестоких сражений в направлении Славянска или Константиновки, которые находятся в 20 километрах (12 милях), говорит Катерина Степаненко, аналитик по России из Института изучения войны, базирующегося в США аналитического центра.

Спутниковые снимки, опубликованные на этой неделе, показывают, что инфраструктура, жилые дома и знаковые здания превратились в руины.

На прошлой неделе, за несколько дней до того, как Россия объявила, что город перешел под ее контроль, украинские силы удержали лишь несколько зданий в условиях непрекращающихся российских бомбардировок. В меньшинстве и в меньшинстве они описывали кошмарные дни.

Господство русской артиллерии, сопровождаемое постоянными волнами наемников, было настолько подавляющим, что оборону нельзя было долго удерживать.

«Важность нашей миссии по пребыванию в Бахмуте состоит в том, чтобы отвлечь крупные силы противника», — сказал Тарас Дьяк, командир спецподразделения добровольческого батальона. «Мы платим за это высокую цену».

Северный и южный фланги, отвоеванные Украиной, лежат рядом с двумя автомагистралями, ведущими в Часов Яр, город в 10 км от Бахмута, которые служат основными маршрутами материально-технического снабжения. Один из них называется «Путь жизни».

Украинские силы, пересекающие эту дорогу, часто попадали под огонь русских, расположенных поблизости на стратегических высотах. БТРы и пикапы, которые направлялись в сторону города для пополнения украинских сил, неоднократно уничтожались.

Теперь, когда эти высокие равнины находились под контролем Украины, у ее сил было больше передышки.

«Это поможет нам разработать новые логистические цепочки для доставки боеприпасов и эвакуации раненых или мертвых мальчиков», — сказал Диак, выступая в Бахмуте в четверг, за два дня до того, как Россия объявила о своем контроле над городом. Теперь стало проще доставлять припасы, менять войска и (выполнять) эвакуацию».

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Даника Кирка из Лондона внесла свой вклад в этот отчет.