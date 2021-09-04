Россия заявляет, что хочет улучшить отношения между Турцией и Арменией

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Министр иностранных дел России заявил 3 сентября, что прекращение конфликта в нагорно-карабахском регионе откроет путь для прогресса в турецко-армянских отношениях.

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Выступая на Форуме новых знаний в Москве, Сергей Лавров сказал, что усилия по нормализации отношений между Анкарой и Ереваном должны возобновиться после того, как в прошлом году Армения и соседний Азербайджан подписали соглашение по Нагорному Карабаху.

«Стороны по-разному видели процесс решения нагорно-карабахской проблемы. Но теперь, когда война в Нагорном Карабахе окончена, есть причины блокировать политический процесс, транспортные и экономические отношения. Турция возобновила усилия по нормализации Армении и отношений. “, – сказал министр.

По его словам, Россия готова активно поддерживать этот процесс.

2 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия всегда поддерживала нормализацию армяно-турецких отношений и в прошлом участвовала в посреднических усилиях по этому решению.

Россия приветствовала подписание Цюрихского кодекса поведения в 2009 году, который предполагал постепенное улучшение отношений между Арменией и Турцией без начальных этапов.

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В контексте реализации заявлений, подписанных лидерами России, Азербайджана и Армении 9 ноября 2020 года и 11 января этого года, он нормализует отношения между Азербайджаном и Арменией и будет способствовать миру, стабильности и процветанию в регионе (Армения и Турция) », – сказал он.

Отношения между Азербайджаном и бывшей Советской Республикой Армения После оккупации Нагорного Карабаха армянской армией в 1991 году Азербайджан стал международно признанной территорией и семью прилегающими территориями.

Когда 27 сентября 2020 года вспыхнули новые конфликты, армянская армия начала нападения на мирных жителей и азербайджанские силы и нарушила несколько соглашений о прекращении огня в гуманитарных целях.

В ходе 44-дневного конфликта Азербайджан освободил многие города и почти 300 населенных пунктов и сел от почти трех десятилетий оккупации.

10 ноября 2020 года две страны подписали российское брокерское соглашение о прекращении боевых действий и работе над всеобъемлющим урегулированием.

11 января лидеры России, Азербайджана и Армении подписали соглашение об улучшении экономических отношений и инфраструктуры на благо всего региона. Это включало создание трехсторонней целевой группы в Карачи.

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Прекращение огня рассматривается как победа Азербайджана и поражение Армении, и вооруженные силы отступили в соответствии с их соглашением.

До этой победы около 30% территории Азербайджана находилось под незаконной оккупацией.