Стамбул

В воскресенье Россия заявила, что экспорт сельскохозяйственной продукции страны в рамках Черноморской зерновой инициативы по-прежнему сдерживается западными санкциями, а срок действия зерновой сделки истекает 18 марта.

«Нам хорошо известны заявления различных сторон, в том числе киевского режима, о продлении Черноморской зерновой инициативы, второй срок которой (120 дней) заканчивается 18 марта. Никаких переговоров по этому поводу не велось, тем более с участие российских представителей», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Он письменно ответил на вопрос о переговорах по контракту.

В своем ответе Захарова сказала, что их позиция в отношении пакетного предложения Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, которое включает меморандум по упорядочению национального экспорта сельскохозяйственной продукции и соглашение по зерну между Россией и ООН, «хорошо известна и остается неизменной».

Он также отметил, что подход Москвы вытекает из необходимости договоренностей, которые вступили в силу по итогам переговоров между Турцией, Россией, Украиной и ООН для преодоления продовольственного кризиса и помощи нуждающимся странам Африки, Азии и Латинской Америки.

«Пока приходится констатировать, что эффективно реализована только украинская часть. Экспорт российской сельхозпродукции постоянно блокируется односторонними санкциями Запада», — сказал он.

Он добавил, что состоится очередной раунд консультаций между российской делегацией и генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеккой Гринзпан и координатором ООН по гуманитарным вопросам и чрезвычайной помощи Мартином Гриффитсом. 13 марта в Женеве, Швейцария.

Турция, ООН, Россия и Украина подписали в Стамбуле в июле прошлого года соглашение о возобновлении экспорта зерна из трех украинских черноморских портов, который был приостановлен с начала российско-украинской войны в феврале 2022 года.

Веб-сайт агентства Anadolu содержит только часть новостей, доставляемых подписчикам системы вещания новостей АА (HAS), и в сокращенной форме. Свяжитесь с нами для вариантов подписки.



