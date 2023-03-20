Россия игнорирует ордер на арест Путина, открывая дело против Международного уголовного суда

(Рейтер) — Высший следственный орган России заявил в понедельник, что возбудил уголовное дело против главного прокурора Международного уголовного суда и судей, выдавших ордер на арест президента Владимира Путина по обвинению в военных преступлениях.

Этот шаг был символическим жестом неповиновения через три дня после того, как Международный уголовный суд обвинил Путина и его уполномоченного по делам детей Марию Львову Белову в военном преступлении по депортации детей из Украины в Россию.

В Государственном следственном комитете заявили, что оснований для уголовной ответственности со стороны Путина нет, а главы государств пользуются абсолютным иммунитетом в соответствии с Конвенцией ООН 1973 года.

Комиссия заявила, что действия прокурора МУС имеют признаки преступления по российскому законодательству, в том числе заведомое обвинение невиновного лица в совершении преступления.

Прокурора и судей также подозревали в «подготовке нападения на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений».

Кремль назвал выдачу ордера на арест возмутительным, но юридически недействительным, поскольку Россия не подписала договор об учреждении Международного уголовного суда. В понедельник она заявила, что решение суда свидетельствует об «явной враждебности» по отношению к России и лично к Путину.

Должностными лицами МУС, ставшими объектами расследования в отношении России, являются прокурор Карим Хан и судьи Томоко Акане, Росарио Сальваторе Итала и Серхио Херардо Угальде Годенес.

«Очевидно, что уголовное преследование незаконно, поскольку нет оснований для привлечения к уголовной ответственности», — говорится в заявлении российской стороны.

Решение МУС обязывает 123 государства-члена суда арестовать Путина и передать его в Гаагу для суда, если он ступит на ее территорию.

Путин вряд ли пойдет на такой риск, и Россия не выдает своих граждан, но редкий шаг против действующего президента был важным символическим шагом, чтобы возложить на него ответственность за последствия его вторжения в Украину.

Украина заявляет, что более 16 000 детей были незаконно вывезены в Россию или на оккупированные Россией территории с начала войны около 13 месяцев назад.

Россия публично заявила, что привезла в Россию тысячи украинских детей в рамках гуманитарной кампании по защите сирот и брошенных детей в зоне конфликта.

Об этом сообщает Рейтер. Написание Марка Тревельяна; монтаж Джей Фолконбридж

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