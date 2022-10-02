Россия игнорирует «Оскар», поскольку противостояние с Украиной бьет по искусству

Россия решила не выпускать фильм для участия в конкурсе Оскар В этом году ухудшение отношений Москвы с Западом из-за Украины затронуло искусство и культуру.

Президиум Российской киноакадемии принял решение не номинировать национальный фильм на премию Оскар «Премия Американской академии кинематографических искусств и наук 2022 года», — говорится в сообщении Российской академии в понедельник поздно вечером.

Глава комитета, которому поручено выбрать кандидата, заявил во вторник, что он подал в отставку после решения, принятого «за его спиной».

«Руководство Академии в одностороннем порядке приняло решение не выдвигать российский фильм на соискание премии «Оскар», — написал Павел Чукрай в письме об уходе в отставку.

Кинорежиссер Никита Михалков, друг Кремля, ранее в понедельник заявил российскому государственному информационному агентству ТАСС, что Россия ничего не выиграет от участия в этом году.

«Мне кажется, что выбирать фильм, который будет представлять Россию в стране, которая в настоящее время отрицает существование России, не имеет смысла», — сказал он.

Вместо этого 76-летний предложил создать эквивалентную премию для стран Евразийского региона, включая бывшие советские республики Средней Азии и Кавказа.

Сам Михалков получил «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке в 1995 году за художественный фильм «Утомленные солнцем» об ужасах жизни при советском диктаторе Иосифе Сталине.