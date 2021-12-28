Россия играет со Швейцарией на чемпионате мира среди юниоров по Red Deer — Red Deer Advocate

Россия 4 Швейцария 2

Россияне обыграла Швейцарию на второй день Международной юношеской хоккейной лиги ИИХФ в Ред-Дир.

В понедельник днем ​​в Bevy Mart Centrium четыре российских игрока одержали победу над швейцаркой со счетом 4: 2.

Это была огромная победа для россиян, которые в День подарков уступили Швеции 6: 3. По словам тренера Сергея Зубова, несмотря на их первую победу, России еще есть куда развиваться.

«Конечно, мы могли бы сыграть лучше. Мы создали несколько моментов, но кое-что упустили для швейцарской команды. Мы надеемся становиться лучше с каждым днем», — сказал Зубофф.

Это был первый матч на чемпионате мира среди юниоров Швейцарии, включая предтурнирные матчи, поскольку матч команды против Чехии 23 декабря был отменен.

Капитан сборной Швейцарии Дарио Зайдлер сказал, что не думает, что команда должна использовать это как оправдание.

«У нас была хорошая подготовка, мы работали вместе, как одна команда», — сказал Зайдлер.

«Я думаю, мы были готовы, наверняка матч с чехами был бы великолепен, матч на таком уровне всегда будет идеальным, но я думаю, что мы хорошо сыграли».

Данила Ёров в первом периоде вывел Россию на доску — 7:21. Дмитрий Злодьев и Павел Тевтнев забили 15:42 и 17:39 соответственно, увеличив преимущество россиян до трех.

Швейцарец Аттилио Бяка вывел свою команду на 2-й минуте, буквально за минуту до конца первого тайма, после того, как обыграл российского голкипера Игоря Гуськова ударом с запястья в сторону барьера.

Джошуа Фарни, голевой по голу швейцарца в первом тайме, имел шанс поднять свою команду уже через 20 секунд после второго, но попал в перекладину и выбыл из игры.

Швейцарский вратарь Кевин Баши в первые минуты игры в полузащите сделал несколько важных сейвов для своей команды, в том числе один для Злодиева во время матча три на один.

У Кристофа Кавальери был шанс сократить время на шесть минут до первого тайма, но Гуськов отбил мяч своей ярдовой.

«(Гуськов) вел тяжелую игру. Были периоды в игре, когда он не наносил ударов по воротам в течение пяти, семи или 10 минут. Это было тяжело для него. Мы ценим его усилия», — сказал Зубов.

Швейцарский защитник Арно Нуссбаумер был удален со льда, заблокировав удар за две минуты до конца периода. Уже не в третьем периоде.

У Джоэля Генри был один из лучших моментов для Швейцарии примерно через семь минут третьей минуты, когда он попал в штангу со штанги во время тяжелой игры за сборную Швейцарии. Россиянин попал в штангу также на десятой минуте.

Матвей Мичков отличился за сборную России 11:57 на третьей минуте после передачи Семена Давыдова и пробил мяч между телом и рукой Баши.

Швейцарец Фабиан Рецман забил еще один гол за свою команду, забив точный удар до 1:15 до конца матча. Гол был пересмотрен, чтобы определить, соскользнула ли игра — игра была в стороне и гол засчитан. Но это был последний раз, когда обе команды забивали гол, так как Россия выиграла 4: 2.

Йоров сказал, что после того, как Швеция забила три мощных гола в их первом матче турнира, выход за пределы штрафной площади стал ключевым для России.

«Тренеры сказали нам, что мы должны играть более дисциплинированно, — сказал Ёров через переводчика.

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Россия празднует гол в ворота Швейцарии во время матча Всемирной юношеской хоккейной лиги IIHF между двумя командами в Peavey Mart Centrium в Ред-Дир в понедельник. (Фото Шона Макинтоша / Юристы)