Россия идет на выборы на фоне подавления политических разногласий

Избиратели избирают депутатов Государственной Думы – нижней палаты российского парламента, а также нескольких региональных и муниципальных руководителей.

Правящая партия «Единая Россия», поддерживающая президента Владимира Путина, как ожидается, получит большинство. Неистовая оппозиция страны, которая поддерживала попытки свергнуть монополию Путина на власть, имеет малейший шанс обратить вспять упадок страны при диктаторском правлении.

Два активиста оппозиции, которые говорили с CNN, заявили, что российские официальные лица прилагают все усилия, чтобы не допустить победы на выборах.

Элла Пампилова, глава Центральной избирательной комиссии России, отказалась комментировать референдум, заявив, что на выборах представлен «весь политический и социальный спектр России». Но политические обозреватели говорят, что голосование за реальную оппозицию Путину оставляет мало места и что независимая политическая деятельность все больше ограничивается узким пространством.

Последний сигнал политического инакомыслия был дан в августе 2020 года, когда Алексей Навальный, критик Кремля и оппозиционный политик, был отравлен нейробиологом по имени Новишок в Сибири. Он обвинил российские спецслужбы в покушении на его жизнь со стороны российского правительства. Соединенные Штаты и Европейский Союз в целом согласились, и российские власти санкционировали свое участие.

После длительного лечения в Германии нарушитель Навальный вернулся в Москву в январе 2021 года – сразу же арестован. Разъяренные сторонники Навального, в том числе его жена Юлия Навальная, вышли на улицы и организовали акции протеста по всей стране. Но в следующем месяце в 2014 году Московский суд приговорил Навального к пожизненному заключению за нарушение условий его условно-досрочного освобождения по делу.

Его приговор вызвал новые протесты, но по мере роста напряженности, когда тысячи людей были задержаны полицией и привлечены к ответственности, Россия не погрузилась в массовые беспорядки, которые наблюдались после выборов в соседней Беларуси в 2020 году.

Тем не менее в апреле российские власти незаконно отреагировали на политическое движение Навального, заклеймив его «террористом» и лишив его права участвовать в выборах.

В результате многие из соратников Навального бежали из страны, в то время как другие, которые остались, были привлечены к ответственности – обвинены в нарушении правил здравоохранения во время эпидемий, призывая к протестам – и столкнулись с ограничениями их свобод.

Боятся новых лидеров

Виолетта Грудина, союзница Навального, заявила, что власти прилагают серьезные усилия, чтобы не допустить участия CNN в региональных выборах.

Крутиной, руководившей мормонским региональным офисом Навального, в июле было предъявлено обвинение в госпитализации из-за принудительного заражения коронавирусом. Хотя в конце концов он подал заявление, он сказал, что местная избирательная комиссия не зарегистрировала его в качестве кандидата из-за его «экстремистских» контактов с Навальным.

«Путин не хочет конкуренции, и он уничтожает всех своих политических соперников. [the authorities] Они боятся новых лидеров », – сказала Грудина, которая пообещала продолжить свои усилия по осуществлению политических изменений.

Крутина опубликовала официальный ответ на призыв остаться в избирательном бюллетене на своей странице в Facebook. CNN заявило, что документ, который невозможно проверить независимо, не содержит доказательств нарушения закона о выборах.

Кремль “ уничтожает избирательное поле ”

31 мая Андрей Пивоваров, бывший исполнительный директор «Открытой России», должен был уйти в отпуск, когда сотрудники правоохранительных органов сели в его самолет в Санкт-Петербурге и арестовали его в связи с бывшим тюремным критиком Кремля Михаилом Кодорковским. . Позже он был заключен в тюрьму по обвинению в руководстве «нежелательной организацией», а в сообщении в Facebook, которым он поделился в августе 2020 года, была указана причина возбуждения уголовного дела. Пивовров ответил письменно из колонии в Краснодаре на вопросы, отправленные ему телеканалом CNN.

«Основной причиной моего ареста был мой план участвовать в выборах в Государственную Думу», – сказал он в своем письменном ответе, добавив, что он ничего не скрывает и был готов начать агитацию, когда был задержан.

Пивоваров не подвергся нападкам с референдума. Но шансы на победу из тюрьмы – как кандидата от партии «Либеральное Яблоко» – явно уменьшились.

«На этих выборах Кремль поставил перед собой цель полностью разрушить избирательную арену … В условиях падения рейтингов« Единой России »и роста оппозиционных настроений сильные независимые кандидаты своими яркими кампаниями существенно влияют на возможные ситуации “, – сказал Пивоваров.

«Кремль не мог допустить этого до выборов 2024 года и решил полностью его уничтожить. [the political ground] От всего живого. ”

Монитор: первый большой тест на «умное голосование»

Карнеги Татьяна Становая, московский политолог и основатель R.Politics, сказала CNN, что выборы в Думу стали фактором подавления инакомыслия и что конституционные положения Путина были реструктурированы на основе референдума прошлым летом. От него снова бежать в 2024 году – это был важный поворотный момент, приведший к «новому режиму».

По его мнению, российские силовики – солдаты спецслужб, занимающие ключевые посты в правительстве, – не заботятся о местных выборах. Напротив, резкий ответ на любое гражданское нежелание сотрудничать является частью «долгосрочного процесса» сохранения контроля в России, сказал он.

Указывая на низкую явку Навального по всей стране, Становая сказала, что при небольшом противодействии со стороны общества власти предпочитают применять максимально жесткие подходы.

Но голосование на референдуме, финансируемом государством, ВЦИОМ показывает, что поддержка «Единой России» примерно на 29% ниже.

Станислав является сопредседателем Andrzej Colossus, независимого российского наблюдателя за выборами, которого в прошлом месяце назвали иностранным агентом. Он считает, что это было сделано для того, чтобы комитету было труднее следить за выборами, и он считает, что чиновники обеспокоены потенциальным влиянием усилий, продвигаемых группой Навального, известных как голосование по цифрам и «умное голосование».

Умное голосование побуждает россиян стратегически голосовать за кандидата на пост от «Единой России». В среду группа Навального опубликовала свой список с наименьшим количеством кандидатов от оппозиции; Большинство выдвигаемых им кандидатов являются членами Коммунистической партии.

«На данный момент неизвестно, что он будет делать после ухода с поста. [national] Тест на умное голосование », – сказал Андрич.

Андрич признал, что «Единая Россия», скорее всего, получит большинство, но сказал, что это не так.

Роскомнадзор был заблокирован за то, что связал сайт интеллектуального голосования с «экстремистской организацией», имея в виду незаконное политическое движение Навального.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков предположил, что умное голосование на самом деле было кампанией, призванной поставить под сомнение легитимность выборов в России.

«У нас отрицательное мнение по этому поводу», – сказал он на пресс-конференции в пятницу. «Мы считаем, что это провокационные попытки навредить электорату».

‘Мы не можем сдаться’

В богатом московском округе Анастасия Праюганова – одна из немногих кандидатов от оппозиции, баллотирующихся на выборах в Думу. Его поддерживает грамотный список для голосования Навального, и он надеется, что он увеличит его долю голосов с 7 до 12%.

Несмотря на восходящую борьбу за оппозицию, она считает важным продолжить.

«Я надеюсь, что мы всегда будем участвовать», – сказала Брюханова CNN. «Мы не можем сдаться».

Несмотря на давление, Брюханова с оптимизмом смотрит в будущее российской политики. «Этот режим будет иногда заканчиваться по какой-либо причине. На данном этапе я хочу, чтобы люди, имеющие опыт проведения кампаний, политической деятельности и выступлений, были либеральной силой», – сказал он.

Пивоваров сказал CNN, что он просто думает, что Россия продолжит «закручивать гайки». Но он также оптимистичен, потому что, судя по количеству писем, которые он получает со всей страны, он считает, что «большинство» хочет перемен.

«Их больше нельзя называть оппозиционными партиями, но потребность в переменах растет, и структура Государственной Думы, которая им предлагается, явно не удовлетворяет их», – сказал он.