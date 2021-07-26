ТОКИО – Четыре мальчика русского цвета, одетые в русские цвета, поднялись на сцену, чтобы выиграть золотые медали, и несколько зрителей послушали русскую песню «Русь-Си-А, Русь-Си-А», вечную русскую мантру.

Однако в понедельник Россия не выиграла командные соревнования среди мужчин по спортивной гимнастике. Нет. нисколько. Россия? Никогда об этом не слышал. России здесь нет.

Или что-то вроде того.

Международный олимпийский комитет официально запретил стране въезд сюда из-за вопиющих допинговых скандалов, которые предшествовали Олимпиаде в Сочи в 2014 году. МОК обычно является моральным компасом победителя КГБ, но это тоже нельзя игнорировать.

Если пересмотреть некоторые истории: в Сочи русские построили здание рядом с лабораторией по проверке наркотиков, а затем проделали дыру в стене. Каждую ночь после закрытия лаборатории работники рассылали грязные и чистые пробы спортсменов.

Как и ожидалось, произошло два события: Россия выиграла больше медалей. Ни один из россиян не дал положительных результатов. Когда они закончили принимать допинг на Олимпийских играх, они сделали то же самое на Паралимпийских играх, что кажется очень жалким. Россия завоевала там больше медалей и, конечно, более чем втрое стала следующей лучшей страной.

Всемирное антидопинговое агентство в конце концов закрыло дело, и план был разработан доктором Григорием Родченковым. Бежать в Соединенные Штаты, где он получил защиту свидетелей (Не раньше, чем Netflix Doc был показан в «Икаре»). Это было блестяще. Оба его союзника погибли в России, но это было «совпадением».

Однако это было настолько необычно, что МОК решил, что должны быть наказаны даже россияне.

Так оно и было. Сортировать.

«России» здесь нет, а около 330 россиян. Если у спортсмена нет положительного результата теста на препараты, повышающие спортивные результаты, ему разрешат приехать.

Россиянин Давид Белевский, Россиянин Денис Абляскин, Россиянин Артур Талалоян и россиянин Никита Нагорни после победы в финале мужской гимнастики на Олимпийских играх 2020 года в Токио 26 июля в Центре гимнастики Ариак в Токио. 2021 г. (Фото LOIC VENANCE / AFP) (Фото LOIC VENANCE / AFP через Getty Images)

Технически они соревнуются за «Олимпийский комитет России», что, по мнению МОК, всех запутает.

Могли они хотя бы проявить творческий подход и назвать россиян «Сочинским клубом дыр в стене», или «Влада здесь нет», или «Майком Эурисьоном, здоровается» или как-то еще? Стоит ли заниматься троллингом, чтобы вывести из честного соревнования самых слепых лыжников и бигудей на колясках?

История продолжается

Некоторые санкции МОК немного абсурдны. Группе русского плавания разрешено оставить традицию панк-музыки “С Россией из любви” … но МОК сокращает слово “Россия”. Это все равно что слушать девственницу по радио.

Здесь на церемонии награждения российский композитор Чайковский заменил гимн России на «Концерт № 1 для фортепиано». Поднятый флаг – это не российский флаг, а флаг с волнами олимпийского факела… но использует российские цвета: синий, красный и белый.

Российские флаги никуда не пускают (ни на открытие, ни на закрытие), но их можно повесить около Олимпийской деревни. Так что, это. Это не важно. Русские создали свою униформу, чтобы отразить излюбленный треугольник.

«Если флаг не будет разрешен, флагом будем мы сами», – сказала российскому государственному информационному агентству РИА «Новости» капитан по регби Алена Трон.

В России олимпийское золото – ваша медаль.

«Мы знаем, за какую страну мы выступаем», – сказал Трон.

Все делают. Страна, способная внедрить шпионов в высшие правительства по всему миру, не должна пытаться здесь скрываться.

Это худшая маскировка с тех пор, как Кларк Кент стал Суперменом. Запомни это Два Человека-паука, указывая друг на друга. Удивительно, что здесь не появился Владимир Путин. Верховая езда, неутомимая Через город Токио … но играет фальшивыми усами и называет себя Платамиром Вудином.

Весь план МОК был полностью отозван. Это, конечно, не расстроило русских. Это, конечно, не позорит Россию, где Путин использовал эмбарго для поощрения националистической гордости.

Государственные СМИ там отрицают наказание, используя классическую трехстороннюю тактику всех пойманных / замученных: а) Мы невиновны; б) как насчет других, даже если мы виноваты; в) Мир / СМИ готовы каким-то образом заполучить нас, бедных, маленьких жертв.

Работает везде от Монтаны до Москвы. В этом плане он сделал российских спортсменов еще большими героями.

«Россия является экспертом в использовании пропаганды», – сказала Yahoo Sports Сара Оуэнс, профессор Университета Мэриленда и эксперт по российской пропаганде. «Это соответствует стандартам русских« против Запада », которые, по его словам, были дополнительно проиллюстрированы тем фактом, что со спортсменами обращались несправедливо, как еще одно свидетельство того, как плохо с Россией обращаются в мире.

«Россия – их команда, и вы, как правило, поддерживаете свою команду в разгар коррупции. Это может послужить доброй воле Кремля, чтобы вызвать гнев в международном сообществе и продвигать русский национализм. При этом русские могут быть довольно искушенным наблюдателем. и несколько цинично относится к своему правительству ».

По правде говоря, МОК мало что может сделать. Игнорирование этого равносильно прощению. Наказание невиновных спортсменов кажется неразумным – например, 9-летняя гимнастка Елена Герасимова во время Олимпиады в Сочи. Это не ее вина.

Первородный грех подарил Путину зимние Олимпийские игры. На его доставку он потратил 50 миллиардов долларов. Как вы думаете, он будет рисковать, чтобы выиграть больше медалей?

Однако взятка оплачивает счета.

Итак, семь лет спустя МОК все еще занимается чисткой, и противоречие должно быть разрешено: россияне в костюмах российских флагов выходят на сцену, чтобы послушать известного русского композитора и принять медали, которые они привозят в Россию.

Они, конечно, не соревнуются за Россию. Нет. нисколько.

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