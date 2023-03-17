Россия издевается над ордером Мирового суда на арест Путина

Москва:
В пятницу Кремль заявил, что решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест президента Владимира Путина является юридически «недействительным», поскольку Москва не признает юрисдикцию гаагского суда.
Высокопоставленные российские чиновники и пропагандисты были возмущены, а представители оппозиции приветствовали этот шаг.
«Россия, как и многие другие страны, не признает юрисдикцию этого суда, поэтому с юридической точки зрения решения этого суда недействительны», — заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Россия не является членом МУС.
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что решения МУС «не имеют никакого значения» для России.
«Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и не имеет обязательств по нему», — говорится в телеграмме.
«Россия не сотрудничает с этой организацией, и возможные «рецепты» на арест от Международного суда для нас не имеют юридической силы», — сказала Захарова, не называя имени Путина.
Бывший президент России Дмитрий Медведев также отправился в Twitter, чтобы сравнить ордер с туалетной бумагой.
Ранее в пятницу МУС объявил, что выдал ордер на арест Путина за «незаконную депортацию» украинских детей.
Суд также выдал ордер на арест уполномоченного по правам ребенка в России Марии Лавовой-Беловой по аналогичным обвинениям.
«Против меня санкции со всех стран, со стороны Японии, а теперь и ордер на арест…», — цитирует Львову-Белова государственное информационное агентство РИА Новости.
«Но мы продолжим нашу работу».
— «Запереть его» —
Глава Следственного комитета по особо важным преступлениям поручил провести проверку ордеров МУС против «граждан России».
«Российская следственная группа установит конкретных лиц, принимавших заведомо незаконные решения судей МУС», — говорится в заявлении следователей.
Маргарита Симоньян, глава российской государственной телекомпании RT, намекнула, что Москва может дать военный ответ на любую попытку ареста российского президента.
«Я хочу увидеть страну, которая арестовывает Путина из-за решения о взломе. Примерно через восемь минут. Или сколько времени нужно, чтобы лететь до ее столицы», — написал Симонян в социальных сетях.
Члены российской оппозиции приветствовали этот шаг.
«Поздравляем с заочным арестом Владимира Владимировича! Это первый шаг», — написал в социальных сетях критик Кремля Михаил Ходорковский, проведший десять лет за решеткой.
«Запереть его!» — написал в Твиттере активист Владимир Милов, соратник заключенного в тюрьму оппозиционного политика Алексея Навального.
(Помимо заголовка, эта история не редактировалась сотрудниками NDTV и была опубликована из синдицированного канала.)
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