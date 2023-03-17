Россия издевается над ордером Мирового суда на арест Путина

Бывший президент России Дмитрий Медведев сравнил ордер МУС на арест Путина с туалетной бумагой.

Москва:

В пятницу Кремль заявил, что решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест президента Владимира Путина является юридически «недействительным», поскольку Москва не признает юрисдикцию гаагского суда.

Высокопоставленные российские чиновники и пропагандисты были возмущены, а представители оппозиции приветствовали этот шаг.

«Россия, как и многие другие страны, не признает юрисдикцию этого суда, поэтому с юридической точки зрения решения этого суда недействительны», — заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Россия не является членом МУС.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что решения МУС «не имеют никакого значения» для России.

«Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и не имеет обязательств по нему», — говорится в телеграмме.

«Россия не сотрудничает с этой организацией, и возможные «рецепты» на арест от Международного суда для нас не имеют юридической силы», — сказала Захарова, не называя имени Путина.

Бывший президент России Дмитрий Медведев также отправился в Twitter, чтобы сравнить ордер с туалетной бумагой.

Ранее в пятницу МУС объявил, что выдал ордер на арест Путина за «незаконную депортацию» украинских детей.

Суд также выдал ордер на арест уполномоченного по правам ребенка в России Марии Лавовой-Беловой по аналогичным обвинениям.

«Против меня санкции со всех стран, со стороны Японии, а теперь и ордер на арест…», — цитирует Львову-Белова государственное информационное агентство РИА Новости.

«Но мы продолжим нашу работу».

— «Запереть его» —

Глава Следственного комитета по особо важным преступлениям поручил провести проверку ордеров МУС против «граждан России».

«Российская следственная группа установит конкретных лиц, принимавших заведомо незаконные решения судей МУС», — говорится в заявлении следователей.

Маргарита Симоньян, глава российской государственной телекомпании RT, намекнула, что Москва может дать военный ответ на любую попытку ареста российского президента.

«Я хочу увидеть страну, которая арестовывает Путина из-за решения о взломе. Примерно через восемь минут. Или сколько времени нужно, чтобы лететь до ее столицы», — написал Симонян в социальных сетях.

Члены российской оппозиции приветствовали этот шаг.

«Поздравляем с заочным арестом Владимира Владимировича! Это первый шаг», — написал в социальных сетях критик Кремля Михаил Ходорковский, проведший десять лет за решеткой.

«Запереть его!» — написал в Твиттере активист Владимир Милов, соратник заключенного в тюрьму оппозиционного политика Алексея Навального.

(Помимо заголовка, эта история не редактировалась сотрудниками NDTV и была опубликована из синдицированного канала.)