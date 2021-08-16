Россия издевается над Boeing и предлагает отремонтировать сломанный космический корабль Starliner

Из России с любовью.

Из России с любовью

И SpaceX, и Boeing разработали космический корабль, предназначенный для вывода астронавтов на орбиту в рамках программы НАСА по коммерческим экипажам.

Но до сих пор SpaceX ходит по кругу вокруг Boeing, запустив несколько экипажей астронавтов на Международную космическую станцию.

Между тем, Starliner компании Boeing терпел неудачу за неудачей. Последние разработки, 13 клапанов в двигательной установке вышли из строя Чтобы правильно открыть капсулу во время предполетных испытаний, с еще одной задержкой перед тем, как в конечном итоге выбросить капсулу с земли.

Теперь российское космическое агентство Роскосмос, похоже, издевается над усилиями Boeing Предлагает помощь в ремонте сломанного Starliner.

мне Российское государственное информационное агентство пробоватьИсследовательский центр им. М.В. Келдыша, которым владеет и управляет Роскосмос, готов помочь Boeing решить многие проблемы, связанные с его Starliner, хотя он не смог объяснить, как именно он планирует помочь.

Не удалось

Компания Boeing несколько раз откладывала второй запуск своего космического корабля Starliner с момента своего злополучного первого полета в декабре 2019 года, который чуть не закончился «жалким провалом», согласно Комитету по обзору безопасности НАСА.

С тех пор Boeing изо всех сил пытается исправить многие ошибки Starliner по указанию НАСА.

Starliner еще предстоит успешно достичь Международной космической станции, с экипажем на борту или без него.

Поможет ли российская помощь добраться до этой цели авиакомпании, испытывающей трудности. Ее предложение о помощи поступило в парадоксальный момент – всего через неделю после того, как модуль Международной космической станции «Наука» случайно произвел толчок, в результате чего вся станция оказалась в серьезной аварии.

“Boeing не мог открыть клапаны тяги Starliner, а Роскосмос не мог закрыть топливные клапаны Nauka”, Издевались над одним пользователем Twitter. «Может быть, здесь есть какая-то синергия».

Подробнее о Starliner: Что-то действительно облажалось с прототипом Boeing Starliner