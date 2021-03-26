Россия интегрирует оккупированный Донбасс в свое политическое, экономическое и военное пространство

Политические заявления России в поддержку реинтеграции некоторых регионов Донецкой и Луганской областей в состав Украины до сих пор остаются только на бумаге, а на практике эти территории интегрируются в политическое, экономическое и военное пространство Российской Федерации.

Политические заявления России о том, что она поддерживает реинтеграцию этих людей [occupied] Украинские земли остаются только на бумаге. На практике Кремль продолжает интегрировать оккупированные части Донбасса в политическое, экономическое и военное пространство России ». Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евне Цимбалюк Она сказала На заседании Постоянного совета ОБСЕ 25 марта.

Он обратил внимание делегаций стран-участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на то, что Россия хочет интегрировать оккупированные территории на востоке Украины в свое избирательное пространство. В разгар подготовки России к парламентским выборам в сентябре этого года Кремль решил «использовать население оккупированных украинских земель в избирательных целях».

Мы решительно осуждаем недавно объявленное правящей российской партией решение об открытии своего представительства в оккупированных частях Донбасса. Мы еще раз призываем российскую сторону уважать суверенитет Украины и подчеркиваем незаконный характер так называемого бессрочного паспорта и участия украинских граждан в избирательных процессах в соседней стране », – сказал Цимбалюк.

Как сообщалось, в последнее время в России активно обсуждается организация выборов в Государственную Думу РФ 19 сентября 2021 года на оккупированных территориях Украины.

В марте в оккупированном Донецке открылось представительство российской политической партии «Только Россия – за правду» для проведения консультативного приема граждан, проживающих на территориях «Корейской Народно-Демократической Республики» и «ЛНР».

Украинские власти осудили этот шаг, назвав его еще одним примером невыполнения Россией своих обязательств по Минским соглашениям.

Ol