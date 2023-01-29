Россия исключает переговоры с Японией о рыбной ловле у спорных островов

(Рейтер) — Россия заявила в воскресенье, что не будет проводить ежегодные переговоры с Японией о продлении соглашения, позволяющего японским рыбакам работать вблизи спорных островов, заявив, что Япония приняла антироссийские меры.

Острова у Хоккайдо на севере Японии, известные в России как Курилы, а в Японии как Северные территории, десятилетиями были в центре напряженности между двумя соседями.

«В контексте антироссийских мер, предпринятых правительством Японии… российская сторона проинформировала Токио о том, что не может согласиться на проведение межправительственных консультаций по реализации данного соглашения», — сообщает РИА со ссылкой на РИА Новости. . Министерство иностранных дел России.

Япония, главный союзник Соединенных Штатов, ввела санкции против десятков российских лиц и организаций вскоре после того, как 24 февраля прошлого года Россия начала вторжение в Украину.

В пятницу он ужесточил санкции против России в ответ на российские авиаудары по украинским городам.

В июне Россия приостановила действие соглашения 1998 года, позволяющего японским судам ловить рыбу вблизи островов, а главный секретарь кабинета министров Японии заявил на пресс-конференции в понедельник, что Япония попросит Россию принять участие в ежегодных переговорах, чтобы рыболовство могло начаться в этом году.

Но российское министерство заявило, что улучшения отношений не будет, если Япония не проявит «уважение».

Об этом говорится в сообщении ведомства, сообщает РИА Новости.

Рейтер не смог связаться с представителями министерства иностранных дел Японии для получения комментариев в нерабочее время.

Россия и Япония официально не прекратили военных действий во Второй мировой войне из-за их противостояния из-за островов, которые были захвачены Советским Союзом в конце войны.

Дополнительные репортажи Лидии Келли в Мельбурне и Каори Канеко в Токио; Под редакцией Роберта Перселла

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.