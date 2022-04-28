Россия использует военных дельфинов для защиты военно-морской базы в Черном море от Украины

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Спутниковые снимки показывают, что Россия разместила дрессированных дельфинов у входа в крупный порт на Черном море, что, по словам военно-морского аналитика, может помочь защитить там крупную кремлевскую военно-морскую базу. На изображениях, предоставленных Maxar Technologies The Washington Post, видны два загона для дельфинов у входа в крымский порт Севастополь, который российские войска аннексировали у Украины в 2014 году.

Привет Саттонаналитик подводных лодок, который первым сообщил о дельфинах в Военно-морской институт США. СредаОн сказал, что ручки были перемещены туда в феврале, примерно во время вторжения в Украину.

Он сказал, что дельфинов можно использовать для противодействия профессиональным украинским дайверам, пытающимся войти в порт, чтобы саботировать российские военные корабли — роль, для которой, по его словам, Соединенные Штаты и Россия ранее обучали морских млекопитающих.

В электронном письме The Post представитель Maxar Technologies согласился с анализом и интерпретацией Саттона загонов дельфинов, недавно захваченных его спутниками.

Некоторые российские военные корабли находятся в порту Севастополя, вдали от украинского ракетного полигона. Официальные лица США и Украины заявили, что военный корабль «Москва» — линкор Черноморского флота России — затонул в этом месяце после того, как в него попали две украинские ракеты, что нанесло серьезный удар по возможностям российского флота.

С 1960-х годов ВМС США обучают дельфинов и морских львов защищать от подводных угроз. мне морские экспертыУ дельфинов есть самый современный гидролокатор, известный науке, что позволяет им относительно легко обнаруживать мины и другие потенциально опасные объекты на дне океана, которые трудно обнаружить с помощью электронного гидролокатора.

Программа обучения морских млекопитающих США, базирующаяся в Сан-Диего, была рассекречена в 1990-х годах. Это облегчило чиновникам задачу противостоять настойчивым заявлениям борцов за права животных о том, что млекопитающие использовались в качестве наступательного оружия — миф, популяризированный в научно-фантастическом фильме 1973 года «День дельфина», в котором ученый обучает дельфинов общаться с людьми. В фильме дельфинов похищают, пытаясь использовать их как часть политического заговора с целью убийства. READ Дональд Моррисон: Из России без особой любви. Местные новости

Россия Говорят, что он используется Севастопольская база в советское время для подготовки дельфинов для военных целей, таких как установка взрывчатых веществ на корабли или поиск мин. Были ли они когда-либо задействованы в военных операциях, является предметом споров. После распада Советского Союза Украина использовала севастопольский центр для подготовки дельфинов к сеансам терапии. Россия возобновила обучение военных морских млекопитающих после захвата портового города в 2014 году, сообщала тогда газета Moscow Times.

По сообщениям СМИ, в 2019 году в Норвегии появилась белуха с поясом, что побудило местных военно-морских экспертов предположить, что они столкнулись с млекопитающим, которое было частью российской военно-морской программы обучения. Местные жители назвали кита «хвальдемир» — сочетание норвежского слова «кит» и имени президента России Владимира Путина.