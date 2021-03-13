Россия использует гигантский космический телескоп на Байкале

Подводный нейтринный телескоп опустился на глубину 750-1300 метров на Байкале



Российские ученые в субботу начали заглядывать вглубь Вселенной из красивых вод озера Байкал, используя один из крупнейших в мире подводных космических телескопов.





Глубоководный телескоп, который строится с 2015 года, предназначен для наблюдения за нейтрино мельчайших частиц, известных в настоящее время.

Известный как Байкал-ГВТ, телескоп опустился на глубину 750–1300 метров (2500–4300 футов) в четырех километрах от берега озера.

Нейтрино очень трудно обнаружить, и вода – отличная среда для этого.

Плавучая лаборатория состоит из сферического стекла и прикрепленных к ним стальных блоков.

В субботу ученые наблюдали, как глыбы льда осторожно опускали через прямоугольную дыру во льду.

«Нейтринный телескоп размером полкубометра находится у наших ног», – сказал AFP Дмитрий Нумов из совместного предприятия Института атомных исследований, стоя на замерзшей поверхности озера.

Нумов сказал, что через несколько лет телескоп будет расширен до одного кубического километра.

Он добавил, что байкальский телескоп будет противостоять кубу льда, гигантской нейтринной лаборатории, похороненной под антарктическим льдом в американском исследовательском центре на Южном полюсе.

Российские ученые говорят, что телескоп станет крупнейшим детектором нейтрино в северном полушарии и пригоден для создания плавучей лаборатории на Байкале, самом большом пресноводном озере в мире.

«Конечно, Байкал – единственное озеро, на котором может быть установлен нейтринный телескоп из-за его глубины», – сказал AFP Пьер Шойпонов из Партнерства по атомным исследованиям.

«Пресная вода также важна, как и ее прозрачность. Два с половиной месяца заморозки также очень важны».

Телескоп – результат сотрудничества ученых из Чехии, Германии, Польши, России и Словакии.

Ученые утверждают, что все космические нейтрино высоких энергий рождаются из квазаров.

© 2021 AFP