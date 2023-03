Пресненский район включает в себя одни из самых богатых районов российской столицы Москвы. Здесь находится Московский зоопарк, оживленный финансовый район города, и Патриаршие пруды, место действия легендарного романа Михаила Булгакова. Мастер и Маргарита.

Помимо впечатляющих достопримечательностей, в этом районе также находится клуб боевых искусств «Груша» — популярное учебное заведение по боевым видам спорта, которое служит вербовочным центром для группы Вагнера, частного российского военизированного подразделения, состоящего из наемников, активно участвующих во вторжении России в Россию. Украина.

Клуб боевых искусств Груша, который предлагает занятия как для детей, так и для взрослых, был первой попыткой Вагнера вербовать наемников для продолжающейся войны в местных залах ММА.

Однако с тех пор Bloody Elbow выявила рекрутинговые центры в более чем 50 спортзалах по всей России.

Для набора новых бойцов Вагнера для защиты нашей Родины мы уже открыли в ряде городов вербовочные пункты. Эти центры находятся в спортивных клубах, куда вы будете приходить, они проверят, насколько вы физически сильны, а потом подскажут, как к нам добраться», — говорится в заявлении группы Вагнера. Официальный Telegram-канал.

«Мы полностью доверяем этим центрам. Они наши сторонники».

Основанная в 2014 году Евгением Пригожиным, олигархом, связанным с Владимиром Путиным, группа впервые стала известна после аннексии Крыма. Наемники, связанные с Вагнером, сражались вместе с пророссийскими сепаратистскими силами на оккупированной восточной Украине. С тех пор его контрактники, как сообщается, принимали участие в многочисленных российских военных операциях по всему миру, включая гражданские войны в Сирии, Ливии и Центральноафриканской Республике. Недавно группа участвовала в нападении Москвы на Украину.

Группа Вагнера изначально состояла из опытных бывших солдат элитных полков России. Однако подразделение начало набирать солдат из тюрем, чтобы кормить российскую военную машину в Украине. Группа была зарегистрирована как компания в 2022 году и открыла штаб-квартиру в Санкт-Петербурге, несмотря на то, что наемники до сих пор незаконны в России.

Последние несколько месяцев Вагнер открыто занимается набором сотрудников по всем городам России. Рекламные щиты были размещены и рекламировались с помощью листовок на местных предприятиях. Ранее на этой неделе AJ Гигантское объявление о работе Он появился на фасаде 17-этажного дома в Москве. В рекламе было изображение человека в маске с такими лозунгами, как «Присоединяйтесь к команде-победителю!» и «Вместе мы победим».

Группа даже открыла в своем штабе молодежный клуб с целью подготовки молодых россиян к военной службе.

Об авторе: Карим Зейдан — репортер-расследователь «Кровавого локтя», специализирующийся на пересечении спорта и политики. Он также является сотрудником The New York Times и The Guardian. (Полное резюме)

