Россия использует старую тактику Путина, чтобы оправдать военное присутствие возле украинской границы

Трудно сказать, что именно сделает Владимир Путин, но нельзя игнорировать скопление 25 тысяч российских солдат у украинской границы.

Командование США в Европе повысило свою позицию до «потенциального неминуемого кризиса», самого высокого уровня, и отслеживало взлеты и падения разведывательных полетов ВВС США. РоссияЗа последние 48 часов.

Президент Джо БайденПятничный звонок и заявление о солидарности с президентом Украины Владимиром Зеленским последовали за аналогичными звонками их коллег из министра обороны США и госсекретаря в начале недели.

Послы НАТО провели экстренное заседание в четверг, и министр иностранных дел Доминик Рааб написал в Твиттере, что он «крайне обеспокоен».

В ответ, Г-н ПутинПресс-секретарь НАТО Дмитрий Песков пригрозил НАТО, если пришлет помощь Украина.

«Нет сомнений в том, что такой сценарий приведет к усилению напряженности у границ России. Конечно, это потребует дополнительных мер с российской стороны для обеспечения ее безопасности», – сказал он журналистам.

Все это звучит зловеще знакомо – это старая тактика Путина, оправдывающая военные действия заявлением о том, что интересы России находятся в опасности.

Москва продолжает отрицать отправку войск на восток Украины, несмотря на неопровержимые доказательства присутствия российских сил и оружия в семилетнем конфликте.

Это далеко не замороженный конфликт, как многие предполагают, люди, в том числе четверо украинских солдат, все еще гибли на прошлой неделе.

В последние месяцы Кремль также отклонил призывы к пересмотру Минских соглашений и не продемонстрировал готовности пересмотреть нормандскую группу, состоящую из лидеров Франции, Германии, России и Украины.

Больше всего тревожила стратегия Кремля по передаче российских паспортов жителям востока Украины.

Делая сотни тысяч этих людей российскими гражданами, президент России не только снижает вероятность возвращения региона под контроль Киева, но и перекладывает людей под свою ответственность.

Таким образом, если он сможет создать ситуацию, в которой «русские» окажутся под угрозой, у него есть оправдание для отправки туда войск.