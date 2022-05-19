Говорят, что Россия припарковала ужасные бронированные машины с надписью «терминаторы» на переднем крае украинской войны.

Боевые машины с танками — или БМПТ — были замечены в серии видеороликов вокруг Донбасса на востоке Украины, который стал основным полем боя. Об этом сообщила лондонская «Таймс».

«Слава Богу! У нас есть Терминаторы! Провоенный корреспондент Кремля Александр Сладков написал в одном из роликов, которыми он поделился в Telegram, назвав их прибытие «прорывом» для отсталого вторжения.

Оснащенный четырьмя противотанковыми ракетами, двумя 30-мм артиллерийскими орудиями, двумя гранатометами и пулеметом, «Терминатор», впервые использованный российскими войсками в Сирии, развивает максимальную скорость 37 миль в час, сообщает UK Times.

Они используются для отражения атак вражеских вертолетов, беспилотников или других низколетящих летательных аппаратов и оснащены взрывоопасным защитным экраном для защиты от повреждений во время атаки, отмечает UK Outlet.

Танк «Терминатор» оснащен четырьмя противотанковыми ракетами. Изображения SOPA через Getty Images / LightRocket

Украина утверждает, что убила более 28 500 российских солдат. AFP через Getty Images

Украинец укрыл подорвавшийся мотоцикл AFP через Getty Images

Российские государственные СМИ подтвердили это прозвище, которое, как полагают, было навеяно фильмом 1984 года, в котором главную роль сыграл киборг-убийца.

«Вместе с танковыми взводами П.М.П.Т. [nicknamed ‘Terminator’] Тушением пожара занимается группа украинских позиций, бронетехника и противотанковые ракетные комплексы», — сообщили РИА Новости военные источники. По данным The Independent.

Их развертывание происходит после потерь, нанесенных Россией во время ее вторжения, которое, как давно предполагала западная разведка, не достигло своих первоначальных целей.

«Терминатор» будет идти со скоростью 37 миль в час на танках. Создайте фотоагентство с Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война на Украине пошла не по плану России. AFP через Getty Images

По состоянию на четверг Украина заявила, что находится там. Убито более 28 500 солдатБыло уничтожено более 1250 танков и более 3000 бронетранспортеров.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг недавно заявил на встрече министров иностранных дел стран НАТО, что «война России на Украине пошла не так, как планировалось в Москве, и «забуксовала».