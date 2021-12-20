Россия использует энергию как инструмент политического давления

Сложная ситуация с безопасностью, вызванная наращиванием российской военной мощи вокруг Украины и миграционным кризисом на границе ЕС с Беларусью, сопровождается ростом цен на энергоносители, который ЕС рассматривает как попытку России использовать энергию как инструмент для оказания помощи. политическое давление на него. Европейский Союз.

Об этом, как сообщает Укринформ, написал в своей книге Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррелл. Статьи, который был опубликован на сайте Европейской службы внешних действий вечером в воскресенье, 19 декабря.

«Россия использовала энергоресурсы как инструмент политического влияния (см., Например, в Молдове), и, хотя она выполняет свои обязательства по поставкам газа в строгом смысле слова, многие видят ее нынешний отказ увеличить объем экспорта в Европу или пополнить принадлежащий Газпрому — хранилища как способ оказать давление на ЕС, в частности, чтобы получить регулирующую лицензию на «Северный поток — 2», — сказал Боррелл.

Он отметил, что Еврокомиссия не считает этот проект приоритетным и, в любом случае, он должен будет соответствовать требованиям европейских норм.

«Он она [the project] Это все еще вопрос для обсуждения, что также показывает, что солидарность — это улица с двусторонним движением. «Никто не может повысить свою безопасность, не принимая во внимание безопасность всего Союза, что должно быть основополагающим принципом, чтобы сделать Европейский Союз сильнее и противостоять попыткам разделить нас», — сказал Боррелл.

Он отметил, что два кризиса — вокруг Украины и на границе с Беларусью — разворачиваются на фоне высокой напряженности в отношениях с Россией и в контексте необычно высоких цен на энергоносители: цены на газ выросли примерно на 40% в декабре и примерно на 300%. с этого лета.

«Любая дискуссия о России / Украине / Беларуси включает в себя энергетический аспект, учитывая, что 40% импорта газа ЕС поступает из России, в основном по трем транзитным маршрутам: Украина, Беларусь и Балтийское море», — добавил Боррелл.

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