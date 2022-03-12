Россия ищет индийские инвестиции в нефтегазовый сектор

Насосные краны на Ашальчинском нефтяном месторождении, принадлежащем российской нефтедобывающей компании «Татнефть», недалеко от Альметьевска, Республика Татарстан, Россия, 27 июля 2017 г. (Рейтер) / Сергей Карпухин / File Photo

НЬЮ-ДЕЛИ (Рейтер) — Россия призвала Индию увеличить свои инвестиции в нефтегазовый сектор страны, находящейся под санкциями, и стремится расширить сети продаж российских компаний в третьей по величине экономике Азии.

Российская экономика переживает самый глубокий кризис со времен распада Советского Союза в 1991 году, поскольку Запад вводит жесткие санкции в связи с вторжением Москвы в Украину.

Некоторые западные союзники призвали Индию осудить действия России на Украине после того, как Нью-Дели воздержался при голосовании против Москвы, давнего поставщика оружия, в ООН. Подробнее

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Вице-премьер России Александр Новак заявил в заявлении, распространенном посольством России в Индии поздно вечером в пятницу, что «российский экспорт нефти и нефтепродуктов в Индию приблизился к одному миллиарду долларов, и есть явные возможности для увеличения этой цифры».

«Мы заинтересованы в дальнейшем привлечении индийских инвестиций в российский нефтегазовый сектор и расширении сети продаж российских компаний в Индии», — заявил Новак министру нефти и природного газа Индии Хардипу Сингху Пури.

Соединенные Штаты на этой неделе запретили импорт российской нефти, а Великобритания заявила, что прекратит его до конца года. Ожидается, что эти решения вызовут дальнейшие потрясения на мировом энергетическом рынке, где Россия является вторым по величине экспортером сырой нефти. Подробнее

Индийские государственные компании владеют долями в российских нефтяных и газовых месторождениях, а российские компании, включая «Роснефть» (ROSN.MM), владеют контрольным пакетом акций индийской нефтеперерабатывающей компании Nayara Energy. Некоторые индийские компании также покупают российскую нефть.

Новак сказал, что Россия ожидает, что две страны продолжат сотрудничество в области гражданской атомной энергетики, включая строительство новых блоков на атомной электростанции в городе Куданкулам на юге Индии.

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(Отчетность Нидхи Вермы). Автор Девгьот Гошал. Монтаж Уильяма Малларда

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