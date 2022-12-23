Россия ищет способы возродить свой ослабевший автопром

улица. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Согласно данным Европейской бизнес-ассоциации, продажи автомобилей в России к концу 2022 года составят 660 000 единиц, что на 60% меньше по сравнению с 1,7 миллионами в 2021 году и является худшим результатом в новейшей истории отрасли.

Производство упало в этом году, когда большинство иностранных автопроизводителей прекратили свою деятельность в России, либо в качестве прямого ответа на февральское вторжение страны в Украину, либо в соответствии с санкциями, введенными в связи с конфликтом.

Чтобы компенсировать дефицит, импорт китайских автомобилей увеличивается, и Россия подписала соглашение об импорте автомобилей из Ирана на сумму 300 миллионов долларов.

Также предпринимаются усилия по поддержке местного производства. Производитель грузовиков КамАЗ, например, начал производить Москвич 3 — внедорожник, созданный на основе конструкции китайского автопроизводителя JAC — из разбитых полукомплектов на бывшем заводе Renault в России под Москвой.

В текущих условиях аналитики не ожидают традиционного роста декабрьских продаж. Однако есть надежды на «отложенный заказ» на рынке, а также ожидания скидок в преддверии потенциального повышения цен в 2023 году.

Концепт e-Largus — первый электромобиль от ведущего российского автопроизводителя АвтоВАЗа.

По данным Wards Intelligence, Lada отечественного производителя АвтоВАЗа была самой продаваемой автомобильной маркой в ​​России с января по ноябрь с более чем 164 000 доставок, больше, чем следующие три крупнейших продавца — Kia, Hyundai и Volkswagen — вместе взятые.

АвтоВАЗ планирует воспользоваться сложившейся в России ситуацией в связи с отсутствием большинства мировых автопроизводителей. Президент компании Максим Соколов прогнозировал, что в 2023 году на рынке будет продано 800 000 автомобилей, а АвтоВАЗ произведет 400 000 единиц.

Помимо захвата более 50% рынка, АвтоВАЗ рассматривает возможность экспорта автомобилей в страны бывшего Советского Союза, включая Казахстан и Беларусь, а также страны Африки.

Российские автопроизводители также рассматривают возможность партнерства с китайскими фирмами, которые используют мощности, заброшенные западными производителями.

Примером может служить компания «Автотор», ранее занимавшаяся сборкой автомобилей BMW. До конца года калининградский автопроизводитель планирует запустить производство как минимум трех новых марок, надеясь довести общий объем производства до 70 000 единиц в 2023 году.

Согласно Ведомости Business Magazine, потенциальными партнерами «Автотора» может стать китайский автопроизводитель BAIC. Сделка с BAIC может привести к производству седана Beijing U5 Plus, модели, аналогичной по размерам Hyundai Elantra. На втором этапе проекта может начаться производство внедорожников BAIC.

«Автотор» также планирует выпускать собственный электромобиль и все еще надеется, что часть его бывших партнеров вернется в Россию, поскольку первоначальные объемы производства китайских автомобилей не будут большими, что позволит быстро переоснастить производственные линии.