Россия и Беларусь дисквалифицировали игроков Уимблдона из-за войны на Украине

Всеанглийский клуб объявил в среду, что российские и белорусские теннисисты не будут допущены к участию в Уимблдоне в этом году из-за «неоправданного» вторжения России в Украину.

«Учитывая специфику Соединенного Королевства и чемпионата мира, мы обязаны сыграть свою роль в широком спектре усилий правительства, промышленности, спортивных и творческих организаций по потенциальному ограничению глобального влияния России». Об этом говорится в сообщении Всеанглийского клуба. «В такой ситуации несправедливой и беспрецедентной военной оккупации для российского режима недопустимо извлекать выгоду из участия российских или белорусских игроков в чемпионате.

«Поэтому с глубоким сожалением наша цель — отклонить заявки российских и белорусских игроков на Чемпионат 2022 года».

«Если в период с настоящего момента до июня обстоятельства изменятся», — говорится в сообщении, решение будет пересмотрено.

После объявления Всеанглийского клуба девять игроков из России или Беларуси, которые в настоящее время входят в число 30 лучших в мужском или женском теннисном рейтинге, были исключены из Уимблдона. ATP-игроки

№2 Даниил Медведев

№8 Андрей Рублев

№ 26 Карен Качанов

№30 Аслан Карацев игроки WTA

№ 4 Арена Сабаленга

№15 Анастасия Павлюченкова

№18 Виктория Азаренко

№26 Тарья Касаткина

№ 29 Вероника Гутерметова

Уимблдон проходит с 27 июня по 10 июля.

2-й ракетке мира Даниил Медведев и 8-й ракетка мира Андрей Рублев не допускаются к участию в мужской сетке из-за запрета на участие российских игроков. Анастасия Павлюченкова занимает 15-е место в женском рейтинге.

Белорусская «Арена Сабаленга» находится на 4-м месте и в прошлом году была в полуфинале Уимблдона. Его соотечественница Виктория Азаренко, бывшая №1, занимает 18-е место.

Беларусь является ключевым этапом вторжения, которое Россия называет «спецоперацией».

После Уимблдона Второй мировой войны спортсмены из стран, куда не допускались немецкие и японские игроки, не были запрещены.

Действия в среду впервые сигнализируют о том, что теннисные матчи не приветствуются для игроков из России и Беларуси. Семь команд, которые проводят игру по всему миру, 1 марта решили, что игрокам из этих стран будет разрешено участвовать в турнирах WTA, ATP и Большого шлема, но не под именем или флагом России или Беларуси. Эти страны также были исключены из команд Кубка Билли Джин Кинга и Кубка Дэвиса.

Российские и белорусские игроки будут допущены к участию в Открытом чемпионате Франции, который стартует 22 мая, но будут нейтральными игроками. Американская теннисная ассоциация, принимающая US Open, заявила в среду, что еще не решила, смогут ли Россия и Беларусь принять участие в финальном турнире Большого шлема в этом году, который стартует 29 августа.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Дарбышев заявил национальной газете «Спорт-Экспресс», что сделать ничего нельзя.

«Я считаю это решение неправильным, но мы ничего не можем изменить», — сказал Дарбышев. » [Russian] Федерация тенниса уже сделала все, что могла.

«Я не хочу об этом говорить, но я бы сказал, что это решение против спортсменов… Мы исправим ситуацию, это все, что я могу сказать».

Кремль заявил, что запрет неприемлем, учитывая теннисное мастерство России, и повлияет на Уимблдон.

Всеанглийский клуб заявил, что Британская ассоциация лаун-тенниса также запретит российским и белорусским игрокам участвовать в британских турнирах, «чтобы обеспечить последовательный подход к британскому теннису в течение всего лета».

«Мы признаем, что это тяжело для жертв, и очень жаль, что они становятся жертвами действий лидеров российского режима», — заявил президент All England Club Ян Хьюитт. «Мы очень тщательно рассмотрели альтернативные меры, которые могут быть приняты под руководством правительства Великобритании, но, учитывая высокое качество чемпионата, важность недопущения использования игры для продвижения российского правления и нашу широкую обеспокоенность по поводу публика и игрок. [including family] обороны, мы не считаем возможным продолжение чемпионата на каких-либо других основаниях».

В среду ATP опубликовала заявление, в котором выразила свое несогласие с решением Всеанглийского клуба.

«Мы считаем, что сегодняшнее одностороннее решение Уимблдона и LTA исключить Россию и Беларусь из британского корта для быков в этом году является необоснованным и может создать разрушительный прецедент для игры», — заявили в ATP. «Дискриминация по национальному признаку является нарушением нашего соглашения с Уимблдоном, в котором говорится, что участие игроков допускается только в рейтинге ATP. Любые действия, связанные с этим решением, теперь будут оцениваться в консультации с нашим Правлением и Советами членов».

WTA также заявила, что «очень разочарована» этим решением.

«Согласно WTA, отдельные спортсменки не должны быть оштрафованы или лишены права участвовать в соревнованиях из-за решений, принятых их правительствами, или из-за их происхождения», — говорится в заявлении женского тура. «WTA оценит свои следующие шаги и какие действия могут быть предприняты в отношении этих решений».

Некоторые нынешние и бывшие украинские теннисисты, в том числе двукратная полуфиналистка турниров Большого шлема Елена Свитолина и недавно завершивший карьеру Сергей Стаковский, в среду опубликовали в Twitter заявление, призывающее игроков, представляющих Россию, присоединиться к WTA, ATP и Международной федерации тенниса. Поддерживает ли Беларусь украинское вторжение?

«Во времена кризиса молчание означает признание того, что происходит», — говорится в записях. «Мы заметили, что некоторые российские и белорусские солдаты иногда туманно говорят о войне, но никогда не дают понять, что Россия и Беларусь начали ее на территории Украины».

Ассошиэйтед Пресс и Рейтер внесли свой вклад в этот отчет.