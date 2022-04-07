Россия и Беларусь дисквалифицировали бегунов за 2 недели до Бостонского марафона

Представитель BAA Кендра Баттерс сообщила CNN, что запрет касается 63 спортсменов, которые зарегистрировались в одной или двух гонках.
126-й Бостонский марафон запланирован на 18 апреля этого года, в нем примут участие 30 000 человек.
Спортивные санкции являются одним из ряда санкций, введенных Соединенными Штатами вместе с их союзниками в попытке наложить издержки на вторжение России и в конечном итоге отрезать ключевые секторы экономики.
Бостонский марафон позволит российским или белорусским спортсменам, которые не проживают в этих странах, принять участие в гонках, но не смогут бежать под своим флагом, говорится в сообщении.
BAA заявила, что «приложит разумные усилия», чтобы снять деньги с российских или белорусских спортсменов, которые больше не могут участвовать, и вернет деньги зарегистрированным или украинским спортсменам, которые не смогли присутствовать, или предоставит им возможность отложить на следующий год.
Согласно гоночному веб-сайту, вступительный взнос для тех, кто прошел квалификацию, составляет 205 долларов США для жителей США и 255 долларов США для жителей других стран.
Ген Сельва CNN внес свой вклад в этот отчет.
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