Россия и Беларусь дисквалифицировали бегунов за 2 недели до Бостонского марафона

Представитель BAA Кендра Баттерс сообщила CNN, что запрет касается 63 спортсменов, которые зарегистрировались в одной или двух гонках.

126-й Бостонский марафон запланирован на 18 апреля этого года, в нем примут участие 30 000 человек.

«Как и многие люди во всем мире, мы шокированы и возмущены тем, что мы увидели и узнали из отчета в Украине», — сказал президент и генеральный директор BAA. Сказал Том Крилк , В пресс-релизе. «Мы считаем, что бег — это глобальный вид спорта, и мы должны сделать все возможное, чтобы показать нашу поддержку народу Украины».

Спортивные санкции являются одним из ряда санкций, введенных Соединенными Штатами вместе с их союзниками в попытке наложить издержки на вторжение России и в конечном итоге отрезать ключевые секторы экономики. Новый набор санкций запретит все новые инвестиции в Россию, усилит ограничения для финансовых учреждений и государственных предприятий в России, а также позволит российским государственным чиновникам и членам их семей. Бостонский марафон позволит российским или белорусским спортсменам, которые не проживают в этих странах, принять участие в гонках, но не смогут бежать под своим флагом, говорится в сообщении. BAA заявила, что «приложит разумные усилия», чтобы снять деньги с российских или белорусских спортсменов, которые больше не могут участвовать, и вернет деньги зарегистрированным или украинским спортсменам, которые не смогли присутствовать, или предоставит им возможность отложить на следующий год. Согласно гоночному веб-сайту, вступительный взнос для тех, кто прошел квалификацию, составляет 205 долларов США для жителей США и 255 долларов США для жителей других стран.

Ген Сельва CNN внес свой вклад в этот отчет.