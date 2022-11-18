лейк-плэсид – спортсмены из россии и беларуси не будут допущены к участию в зимней универсиаде FISU в Лейк-Плэсиде в 2023 году из-за войны на украине.

Генеральный секретарь FISU Эрик Сантронд подтвердил на прошлой неделе, что российские и белорусские спортсмены не будут участвовать в январских играх в Лейк-Плэсиде, сообщило в воскресенье спортивное интернет-издание, связанное с Играми, но не потому, что странам официально запрещено участвовать в мероприятиях ФБР (FISU). . Сентронд сказал, что FISU еще не решила, запрещать ли этим штатам участвовать в спортивных мероприятиях FISU. Тем временем FISU следует рекомендации Международного олимпийского комитета не допускать спортсменов из этих стран к участию в спортивных мероприятиях, поскольку «Мера предосторожности.»

«Мы никогда не запрещали спортсменам» Сейнтрон сделал заявление об играх в закрытых помещениях после заседания Исполнительного комитета FISU в Брюсселе на прошлой неделе. «У нас есть некоторая договоренность о том, что для них будет лучше не приходить на мероприятие, потому что это создаст некоторые проблемы. Вот почему у нас нет Росса в Лейк-Плэсиде».

Сейнтрон сообщил Indoor Games, что FISU надеется принять решение о запрете России и Беларуси где-то в феврале или марте 2023 года. Всемирная студенческая игра 2023 года пройдет в Лейк-Плэсиде в январе.

Директор по связям с общественностью Лейк-Плэсид-2023 Джон Лундин заявил в четверг, что исключение российских и белорусских спортсменов из январских соревнований «Никакого влияния на планирование и подготовку Оргкомитета» Игры — Он сказал, что оргкомитет знает о неофициальном запрете «На некоторое время.»

FISU впервые приняла решение об исключении российских и белорусских спортсменов из соревнований в марте прошлого года после вторжения России в Украину в феврале. По данным Associated Press, российские войска использовали территорию Беларуси для вторжения в Украину в начале войны, а президент Беларуси Александр Лукашенко в прошлом публично защищал президента России Владимира Путина.

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Местные чиновники присутствуют на заседании ПФР

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Местные официальные лица, в том числе генеральный директор Лейк-Плэсида 2023 Эшли Уолден, исполнительный директор регионального управления устойчивого туризма Джим Маккенна и недавно назначенный председатель Совета по региональному развитию Олимпийских игр штата Джо Мартинс, также присутствовали на заседании исполнительного комитета федерации в Брюсселе. На совещании, по внутренним играм, официальные лица сообщили, что подготовка к 23-м Играм завершена. «Давай очень гладко» Он рассказал о некоторых инвестициях в объекты зимних видов спорта в Лейк-Плэсиде и объекты, находящиеся в ведении ORDA, в Норт-Крик и Блэр. Мартинс сообщил внутриигр, что штат инвестировал в общей сложности 400 миллионов долларов в объекты ORDA перед Играми, но губернатор Кэти Хоукул назвала эту сумму в 550 миллионов долларов в пресс-релизе в четверг.

Insidethegames также перефразировали Маккенну, заявив, что организаторы игр получили доход в размере 300 миллионов долларов. «частные инвестиции», В основном на улучшение гостиничных номеров. Маккенна сказал в четверг, что он сообщил Indoor Games, что весь район, а не сами организаторы игры, выиграли от частных инвестиций в размере почти 300 миллионов долларов в виде улучшений отелей, жилищных проектов и других улучшений вокруг Лейк-Плэсид-Виллидж.

Маккенна подсчитал, например, что застройщик из Лейк-Плэсид Джо Бариле инвестировал около 120 миллионов долларов в жилой комплекс Peaks at Lake Placid, который изначально предназначался для размещения спортсменов во время 23-х Игр, и что разработчики вложили около 40 миллионов долларов в восстановление старого здания. Quality Inn на бульваре Саранак. Ожидается, что работы по реконструкции Peaks at Lake Placid и Quality Inn не будут завершены к Играм 23 года.