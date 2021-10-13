Россия и Всемирный экономический форум подписали соглашение о создании хаба цифровой экономики

МОСКВА (UrduPoint News / Sputnik – 14 октября 2021 г.) Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и президент Всемирного экономического форума (ВЭФ) Борги Бринд в среду подписали соглашение о создании Центра содействия цифровой экономике и управлению в Москве. который станет 15-м хабом в серии участников Всемирного экономического форума.

«Основная цель Центра четвертой промышленной революции в Москве – повысить осведомленность о роли России как части мирового экспертного сообщества. Это возможность поделиться опытом и знаниями, накопленными Всемирным экономическим форумом и его партнерами по всему миру, – сказал Черниченко на пресс-конференции.

По словам вице-премьера, Россия и Всемирный экономический форум планируют запустить пилотные проекты по искусственному интеллекту (AI) и Интернету вещей (IoT).

«То, что мы пытаемся сделать с этими 15 центрами по всему миру, – это убедиться, что эти технологии будут работать на благо человечества. Мне очень приятно, что 15-й центр находится в Москве, и я очень рад видеть этот центр и страны представлены », – сказал президент Всемирного экономического форума.

Глобальная сеть участников Четвертой промышленной революции Всемирного экономического форума расширяется вот уже пять лет. Центры изучают основы политики в области передовых технологий, искусственного интеллекта, Интернета вещей и беспилотных автомобилей, а также других инноваций. Инициатива направлена ​​на вовлечение стран-участниц в минимизацию рисков передовых технологий и максимизацию выгод для общества.