Россия и ее красные Наполеоны

Есть разница между лидерами Западной и Восточной Европы. У первых нет исторического понимания того, что происходит, когда их страну стирают с лица земли, а у вторых всего слишком много.

Франция и Англия слишком стары, чтобы понять эту концепцию; И Италия, и Германия, боровшиеся за единство в XIX веке, верили в собственную государственность.

Но этого никогда не было в странах Балтии, Чехии, Словакии, Украине или Польше в современную эпоху. Не так давно они входили в состав империй других народов, как формальных, так и неформальных. Прибытие на лошадях или в танках мало что изменило в результате.

24 февраля 2022 Почему Украина так возмущена тотальным вторжением России Это не война выбора, это война национального выживания. Соседняя Польша это понимает. 100 лет назад он боролся и почти потерял свое место на карте Европы, и эта судьба случалась с ним не раз.

«Польша веками жила в тени России. И мы [Poland] «Понимайте ясно, что империализм, колониализм и национализм — это не просто преходящие недуги души Москвы, — сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время своего официального визита в Вашингтон в апреле. — Они лежат в ее основе».

Разница во взглядах может объяснить, почему некоторые на Западе призывают к возобновлению дипломатии, чтобы положить конец войне в Украине. Одним из самых активных сторонников этого шага является Эммануэль Макрон. Президент Франции считает, что «если президент Владимир Путин согласится на переговоры, Западу следует подумать, как ответить на требование России о гарантиях безопасности». Во время недавнего визита в Китай Макрон попытался успокоить президента Китая Си Цзиньпина, используя свое влияние на Россию, чтобы положить конец конфликту.

Но голос Польши должен быть услышан. В империалистической войне Путина на Украине нет ничего нового для Польши, которая обрела независимость только в ноябре 1918 года после 123 лет правления России, Пруссии и Австрии; Разделы называются В 1919 году в Россию вернулись большевики-революционеры, утверждавшие универсальную идеологию, которая предстала в новом обличии как старая царская империя. С 1919 по 1921 год страна боролась за свою жизнь против Владимира Ленина и его войск. Она стала известна как польско-советская война, и мало кто в Западной Европе даже знал, что это произошло. Это история Польши, но она применима и к ее соседям, поскольку это всего лишь одна глава в томах русского империализма.

Большевики свергли формирующееся революционное правительство России в 1917 году и в конце концов подписали мирный договор с имперской Германией, отдав большую часть территории Российской империи. Стремясь укрепить свою власть дома, Ленин хотел снова оккупировать эти земли, включая Польшу, в надежде достичь границ Германии и вызвать там революцию.

После восстановления контроля над Россией к 1919 году Красная Армия под командованием Михаила Дугаевского по прозвищу Красный Наполеон вторглась в Польшу в июле 1920 года. Очевидно, готовые к победе, большевики (включая Иосифа Сталина) потерпели поражение от польских войск под командованием Юзефа Писки. Решающее сражение под Варшавой в августе 1920 года, известное как Чудо на Висле. Несмотря ни на что, Польша помешала Ленину распространить советский коммунизм по Европе, захватив в плен 65 000 человек и вынудив Кремль просить мира.

В контексте событий начала ХХ века Запад недостаточно глубоко усвоил уроки и опасно проглотил большевистский нарратив о том, что Ленин ведет оборонительную войну. Тогдашний премьер-министр Великобритании Дэвид Ллойд Джордж странно охарактеризовал события 1920 года как «нападение Польши на Россию».

Сегодня Запад рискует совершить ту же ошибку. Полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году имеет сильные исторические параллели с безрассудным нападением Советского Союза на Польшу в 1920 году. Подобно политическому вызову, с которым столкнулся Ленин во время Гражданской войны в России, Путин руководит ухудшением экономических и демографических перспектив в результате коррупции его режима. И в результате стагнация.

Сталин принял русский национализм, чтобы узаконить коммунистическую систему, особенно во время нападения Гитлера на Советский Союз в 1941 году, которое русские помнят как Великую Отечественную войну. Путин использует аналогичный метод для усиления власти и контроля над огромным населением в виде жесткой пропагандистской машины, которая изображает Запад как разрушительную силу, стремящуюся уничтожить Россию.

Западным лидерам стоило бы прислушаться к голосам таких людей, как поляки, которые поймут, что стоит за слишком знакомыми и кровавыми походами России к своим соседям. Польша и ее соседи, несомненно, делятся своими историями. В противном случае цикл российской агрессии будет продолжаться до тошноты.

Хьюго Блеветт-Манди — комментатор и консультант. Он имеет степень магистра российской и постсоветской политики Школы славянских и восточноевропейских исследований UCL и пишет о текущих событиях в Центральной и Восточной Европе.

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