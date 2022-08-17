Россия и Запад соперничают за влияние на фоне войны Африки с Украиной | Российско-украинские военные новости

Хараре, Зимбабве: Вскоре после приземления в столице Камеруна Яунде президент Франции Эммануэль Макрон позаботился о том, чтобы его взгляды на войну в Украине были известны, а его присутствие ощущалось на континенте.

В то время как Европа и Запад охарактеризовали военное наступление России на Украине как войну, африканские лидеры были более осторожны в своей интерпретации конфликта и сохраняют нейтралитет в этом вопросе.

Эта беспристрастность проблематична для Макрона, который посетил Камерун, Бенин и Гвинею-Бисау во время своего визита в прошлом месяце.

«Я видел много лицемерия, особенно на африканском континенте», — сказал Макрон, начиная свое турне по трем странам.

«И — и я говорю это очень трезво — некоторые люди говорят, что они не называют это войной, когда это война, и они не знают, кто ее начал, потому что на них оказывается дипломатическое давление».

Макрон был не единственным, кто посетил Африку на той неделе.

В Восточной Африке Уганда расстелила красную ковровую дорожку для министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который совершил поездку по четырем странам, чтобы заручиться континентальной поддержкой войны Москвы против Украины.

Лавров, похоже, полон решимости превзойти Макрона в битве за сердца и умы африканских лидеров.

В то время как Макрон проповедовал и высоко оценивал позицию африканских лидеров и войну на Украине, Лавров обнимал своих хозяев и коллег и не подвергал сомнению их моральный компас.

Лавров написал в газетной статье, опубликованной в четырех странах, которые он посетил во время своего визита: Египте, Демократической Республике Конго (ДРК), Уганде и Эфиопии, что «мы ценим позицию Африки, учитываемую в ситуации в Украине и вокруг нее».

«Несмотря на то, что его масштабы беспрецедентны, давление извне не привело наших друзей к присоединению к антироссийским санкциям. Такой самостоятельный путь заслуживает глубокого уважения», — добавил он.

Стратегия Лаврова творила чудеса.

Когда Лавров завершил встречу с президентом Уганды Йовери Мусевени, африканский лидер похвалил Россию, назвав Москву «партнером» в борьбе против колониализма столетие назад.

«Если Россия неправа, мы скажем им об этом», — сказал Мусевени, имея в виду свое участие в студенческих демонстрациях против подавления Советским Союзом Пражской весны в 1968 году.

«Мы не верим в то, что нужно быть врагами своего врага», — добавил он.

В прошлом Мусевени поддерживал теплые отношения с Западом, и Уганда собирается возглавить Движение неприсоединения, глобальную организацию, созданную странами во время холодной войны, чтобы избежать геополитической поляризации в то время.

Поддержите Россию

Мусевени — не единственный африканский лидер, которого, похоже, победили русские. За Москву болеют даже страны, которые Лавров не включил в свой недавний визит.

Зимбабве, у которой натянутые дипломатические отношения с Западом, находится на стороне России в вопросе об Украине. Это наиболее очевидно в освещении украинского конфликта государственными СМИ.

Государственная газета «Вестник» берет пример с описания войны Москвой, называя нападение России на Украину «специальной военной операцией».

Правящая партия Зимбабве, Патриотический фронт Африканского национального союза Зимбабве (ZANU PF), имеет исторические связи с Россией, когда партия боролась за независимость от Великобритании в 1960-х годах. По сей день официальные лица Zanu PF называют друг друга «товарищем» — термин, который государственные СМИ страны резервируют для высших должностных лиц правительства и Zanu PF.

Экономический центр Южной Африки, Южная Африка, похоже, также поддерживает Кремль.

Как и зимбабвийский ПФ Зану, правящий Африканский национальный конгресс (АНК) имеет давние отношения с Россией, восходящие к борьбе страны против апартеида.

Россия оказывала военную поддержку и обучение многим националистическим державам на континенте во время деколонизации.

Поддержка Африкой России была продемонстрирована на Генеральной Ассамблее ООН в марте, когда 17 из 54 африканских стран воздержались при голосовании по поводу войны на Украине. Африканский блок получил половину всех голосов, зарегистрированных на референдуме.

Продовольственный кризис и неоколониализм

В результате войны в Украине цены на продовольствие выросли из-за нехватки продовольствия в Африке и нарушения глобальных цепочек поставок.

Запад возложил вину за кризис на Россию, обвинив Москву в преднамеренном «экспорте голода».

Лавров борется за перемены, обвиняя российские санкции и «совершенно неадекватную реакцию Запада» в нарушении поставок продовольствия.

Макрон также разыгрывает угрозу российского колониализма на континенте, который десятилетиями находился под игом европейского колониализма.

По словам Макрона, российская агрессия в Украине аналогична конфликтам «20-го, 19-го века».

«Это территориальная война, которая, как мы думали, исчезла с европейской земли», — сказал Макрон.

«Россия — одна из последних империалистических колониальных держав», — заявил Макрон.

Для старой гвардии националистически настроенных африканских лидеров, испытавших на себе зло апартеида и колониального господства, такие заявления могут иметь решающее значение.

Западные дипломаты предупреждают, что беспокоить африканских лидеров должна не только вопиющая агрессия против Украины.

Они указывают на роль российской группы Вагнера — частного военного подрядчика, работающего на континенте, — как на растущую обеспокоенность. Запад считает, что Кремль контролирует группу Вагнера, которую обвиняют в нарушении прав человека.

Тем не менее, Россия по-прежнему имеет влияние в Африке, чего опасаются Макрон и другие западные лидеры.

«Новая холодная война»

Рональд Сибайке, преподаватель кафедры мира и управления в Университете Биндура в Зимбабве, сказал, что визит Лаврова был призван «подтвердить отношения, которые исторически сложились в антиимпериалистической плоскости со времен холодной войны».

Стивен Чан, профессор мировой политики в Школе восточных и африканских исследований (SOAS) Лондонского университета, сказал, что визиты Макрона и Лаврова продемонстрировали необходимость ухаживать за Африкой во время растущей глобальной напряженности и «нового крутизны». Война».

«Эти (страны) открывают дипломатические выступления в начале новой холодной войны», — сказал Чан Аль-Джазире по электронной почте.

Запад теперь понимает, что поддержка Африки в какой-то момент пригодится, сказал он.

«Франция, Россия, США и Китай взаимодействуют с африканскими странами — как для дипломатической поддержки в таких организациях, как ООН, так и в качестве экономических и политических союзников и партнеров. Но у этого первого шага есть предел», — сказал Чан.

Чан считает, что недавние дипломатические события являются частью усилий по подготовке почвы для «второго и третьего этапов». ‘Хорошая сделка’.»

Гонка за завоевание Африки накаляется день ото дня. Даже Соединенные Штаты, которые в течение многих лет не проявляли особого интереса к Африке к югу от Сахары, присоединились к дипломатической схватке.

На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Южную Африку, Демократическую Республику Конго и Руанду. Во время своего визита в три страны он обратился к «правительствам, сообществам и людям» по всему континенту с призывом принять Вашингтонское видение демократии, прозрачности и экономического партнерства.

Тур был расценен как попытка США обуздать влияние России и Китая на континенте, но Блинкен подчеркнул, что Вашингтон не рассматривает Африку как «последнюю площадку для соперничества великих держав».

Он сказал, что США «не пытались превзойти кого-либо еще» в Африке.

«Это не наше требование или настойчивость в отношении демократии, это то, чего хотят люди в Африке, это ясно из опроса за опросом, они хотят прозрачности, они хотят на индивидуальной основе, как сообщества, выбирать свой собственный путь. [as nations]— сказал Блинкен в Претории.

Китай, с другой стороны, не слишком заботится о правах человека и демократии в Африке.

Пекин решил работать с самыми сильными лидерами Африки и предлагать помощь без критики или призывов к реформам. Этот подход хорошо работает с некоторыми авторитарными правительствами, такими как Зимбабве.

Лавров не обещал финансовой помощи во время своего визита, в то время как Вашингтон пообещал в общей сложности 1,3 миллиарда долларов на смягчение последствий голода на континенте. Франция также обязалась помочь возглавляемой Францией миссии по обеспечению устойчивости к продовольствию и сельскому хозяйству (FARM) по оказанию помощи африканскому сельскому хозяйству.

Саммит Россия-Африка запланирован на октябрь в Эфиопии, и еще неизвестно, какую помощь он принесет.

«Из этого мы можем сделать вывод, что холодная война на самом деле не закончилась. С годами она проявлялась по-разному», — сказал Аль-Джазире Сибайке из Университета Биндура.

По его словам, сейчас игроков больше, чем было во время биполярного политического порядка времен холодной войны.

Пирс Пигу, старший советник Международной кризисной группы по Южной Африке, сказал, что интерес к континенту растет со стороны «растущего числа участников, конкурирующих за долю рынка в африканской экономике», включая ЕС, Великобританию после Brexit и «Франция пытается возродить франкоязычные отношения».

При грамотном проведении турнир открывает возможности для Африки, сказал Бико Al Jazeera.

Африка не должна быть подтолкнута к пристрастному политическому объединению, особенно когда многие страны занимают неприсоединившуюся позицию «с разной степенью изощренности с точки зрения ее послания и общественного обоснования».

Бико сказал, что Кения продемонстрировала очень хорошую неприсоединившуюся позицию, в то время как Южная Африка была очень сдержанной.

«Международные державы все больше осознают необходимость уделять больше внимания Африке. Это ускорило и без того растущую конкуренцию за взаимодействие, которую мы наблюдаем.