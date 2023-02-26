Россия и Иран направили высокопоставленных представителей в Совет ООН по правам человека

ЖЕНЕВА (AP) — Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш вместе с министром иностранных дел Ирана, высокопоставленным послом России и высокопоставленными дипломатами Франции и Германии поможет открыть последнюю и самую продолжительную сессию органа ООН по правам человека в понедельник. Среди многих лидеров, которые будут участвовать.

Пятинедельная сессия Совета по правам человека начинается с того, что мир борется с проблемами прав, включая войну России на Украине, ее подавление инакомыслия в России и Беларуси, возобновление насилия между палестинцами и израильтянами и усилия по заключению мирного соглашения в Эфиопии. Это положило конец двухлетнему конфликту между национальным правительством и повстанцами в районе Тыграй.

Совет, состоящий из 47 государств-членов, занимается широким спектром вопросов прав человека — дискриминация, свобода вероисповедания, жилищные права или пагубное воздействие экономических санкций, направленных против правительств, на простых людей, а также страновые «ситуации», такие как ситуации в Афганистане, Сирии. , Мьянма, Никарагуа и Южный Судан. Обычно он собирается три раза в год.

Правозащитная организация со штаб-квартирой в Женеве приобрела важное значение в качестве дипломатической площадки из-за штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. В последние годы Совет Безопасности был разделен из-за серьезных разногласий между пятью его постоянными членами: Китаем и Россией, с одной стороны, и Великобританией, Францией и Соединенными Штатами, с другой.

В понедельник среди спикеров после Гутерриша и президентов Конго, Черногории и Колумбии министр иностранных дел Ирана Хосейн Амираптолахян встанет между Анналеной Бербах из Германии и Колоннадой из Франции. Министр иностранных дел Китая Цинь Ган выступит с видеообращением.

Прибытие Амираптоллахяна связано с шумом и продолжающимися протестами Он разразился в Иране после смерти 22-летнего Махзы Амини, который был арестован полицией нравов страны.

Москва была представлена ​​на самом высоком уровне с тех пор, как в прошлом году Россия приостановила свое членство в Совете — в основном потому, что Генеральная Ассамблея ООН была на грани его исключения. В четверг ожидается приезд заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова, специализирующегося на вопросах безопасности. Ожидается, что в этот день госсекретарь США Энтони Блинкен выступит с видеообращением.

Год назад министр иностранных дел России Сергей Лавров появился на видео, чтобы выразить свое несогласие с российской агрессией в Украине несколькими днями ранее, что побудило десятки дипломатов покинуть зал Совета. Первоначально он был готов присутствовать лично, но после вторжения многие западные страны закрыли свое воздушное пространство для полетов из России.

На сессии США попытаются оказать давление на Китай по вопросам, связанным с его репрессиями против демократических активистов и других лиц в Гонконге, а также с давними опасениями по поводу Тибета и западного региона Синьцзян. — Бывший глава ООН по правам человека Мишель Бачелет выступила с резким заявлением по этому поводу. Прошлой осенью за несколько минут до того, как она вышла из офиса.

«Мы продолжим освещать задокументированные нарушения со стороны КНР в отношении уйгуров и представителей других этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне», — заявил посол США в Совете Майкл Тейлор. «Мы не собираемся отказываться от этого… У меня нет ответа на вопрос, что именно планируется, но я могу сказать вам, что у нас ведутся серьезные разговоры о том, как это может выглядеть».

Западные дипломаты говорят, что ждут, какой тон возьмет на себя новый глава ООН по правам человека Фолькер Тюрк. Он выступит после Гутерриша.

Другие пункты повестки дня включают влияние российского вторжения на Украину и заявку Эфиопии на досрочное прекращение мандата комиссии, назначенной советом, и продление мандата группы экспертов, известной как Комиссия по расследованию. Следователи изучают вопросы прав, связанные с конфликтом с повстанцами Тигре.