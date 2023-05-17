Россия и Иран подписали соглашение о железнодорожном коридоре, который должен составить конкуренцию Суэцкому каналу.

[1/2] Президент России Владимир Путин вместе с президентом Ирана Эбрагимом Раиси участвует в церемонии подписания соглашения о строительстве железной дороги Рашт-Астара по видеосвязи … Читать далее

МОСКВА (Рейтер) — Президент России Владимир Путин и его иранский коллега Эбрагим Раиси в среду по видеосвязи наблюдали за подписанием соглашения о финансировании и строительстве иранской железной дороги в рамках зарождающейся международной транспортной операции север-юг. коридор.

Железная дорога Рашт-Астара рассматривается как важное звено в коридоре, предназначенном для соединения Индии, Ирана, России, Азербайджана и других стран по железной дороге и по морю. По словам России, этот маршрут может составить конкуренцию Суэцкому каналу в качестве основного глобального торгового маршрута.

«Уникальная транспортная артерия север-юг, частью которой станет железная дорога Рашт-Астара, позволит существенно диверсифицировать глобальные транспортные потоки», — сказал Путин.

Он также сказал, что 162-километровая железнодорожная линия вдоль побережья Каспийского моря поможет соединить российские порты на Балтийском море с иранскими портами в Индийском океане и Персидском заливе.

«Это соглашение, несомненно, является важным и стратегическим шагом в направлении сотрудничества между Тегераном и Москвой», — сказал Раиси.

Россия и Иран были вынуждены укреплять свои политические и экономические связи посредством западных экономических санкций в отношении каждой из них, которые обе стороны считают необоснованными.

После Исламской революции 1979 года, которая отстранила от власти поддерживаемого США шаха Мохаммада Резу Пехлеви, Запад избегал Ирана, и его экономика была парализована бесчисленными санкциями. Ей принадлежит около четверти запасов нефти на Ближнем Востоке.

Запад также ввел еще один набор ограничений в отношении ядерной программы Ирана, одновременно наказав Россию за ее действия на Украине.

Репортаж Владимира Солдаткина. Монтаж Кевина Леви

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